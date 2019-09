Jandarm anchetat de DIICOT pentru intermedierea de partide de sex cu minore

Acuzaţii grave

Un jandarm şi concubina acestuia sunt ultimii doi inculpaţi pentru trafic de minori, sub forma prostituţiei, de pe o listă destul de lungă din ultimele zile a procurorilor de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Suceava.

Procurorii au continuat seria acţiunilor zilnice din această săptămână şi i-au pus sub acuzare pe Mihai Gabriel Latiş şi pe Ionela Adelina Boiciuc, care sunt acuzaţi că au exploatat sexual două minore în vârstă de 15 ani, care au făcut sex cu clienţi găsiţi de aceştia în locuinţa comună a celor doi.

Mihai Gabriel Latiş, în vârstă de 39 de ani, şi-ar fi dat demisia din structura jandarmeriei zilele trecute, imediat ce a fost pus sub acuzare de procurorii DIICOT. El are domiciliul în Sadova şi activa la Detaşamentul de Jandarmi Câmpulung Moldovenesc. Ionela Adelina Boiciuc, concubina sa, are vârsta de doar 20 de ani şi are domiciliul în Moldova Suliţa.

Metoda împrietenirii: le dădeau impresia că le fac un bine şi le ajută să facă bani, şi nicidecum că le exploatează

Din ancheta structurilor de combatere a crimei organizate rezultă că cei doi, care aveau o relaţie de concubinaj, i-au propus unei minore, la finele anului 2016, după ce în prealabil se împrieteniseră cu ea, să facă sex contra cost cu bărbaţi pe care ei îi găsesc, iar banii obţinuţi să îi împartă. La momentul recrutării fata abia împlinise 15 ani.

Respectiva fată a întreţinut relaţii sexuale până în vara anului 2017, rezultă din cercetări. Partidele de sex aveau loc în locuinţa comună a celor doi inculpaţi, pusă la dispoziţie de aceştia. Din datele adunate şi declaraţiile de la dosar rezultă că banii erau încasaţi de minoră, iar aceasta, conform înţelegerii, le dădea celor doi jumătate din sumele obţinute.

Surse judiciare au arătat că Latiş şi concubina aveau un mod de operare prin care câştigau încrederea victimelor şi le dădeau impresia că le fac un bine şi le ajută să facă bani, şi nicidecum că le exploatează.

O altă victimă, tot de 15 ani. Elevă de liceu, care stătea în gazdă la Câmpulung Moldovenesc

În acest context, în ianuarie 2017, Latiş ar mai fi racolat o altă fată, tot în vârstă de 15 ani, care stătea în gazdă în municipiul Câmpulung Moldovenesc, fiind elevă la un liceu. Cei doi s-au dat prieteni ai fetei, o vizitau şi ieşeau împreună în oraş.

Procurorii susţin că cei doi au insistat pe lângă ea să practice prostituţia, această persistenţă putând fi asimilată cu o presiune continuă şi cu faptul că cei doi au profitat de starea de vădită vulnerabilitate a acesteia. Fata a început să facă sex contra cost.

Sumele de bani, rezultă din cercetări, erau încasate de cei doi concubini, care îi dădeau minorei sume între 50 şi 150 de lei, pentru fiecare client.

Datele de anchetă duc spre concluzia că aproape toate partidele de sex au avut loc în locuinţa comună a celor doi inculpaţi din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

Judecătorii au stabilit, la prima instanţă, că cei doi pot fi cercetaţi în libertate, sub control judiciar

Cei doi, Gabriel Mihai Latiş şi Ionela Adelina Boiciuc, au fost puşi sub acuzare, în calitate de inculpaţi, pentru două fapte de trafic de minori (cu referire la cele două victime).

Ieri, procurorii de la DIICOT, Serviciul Teritorial Suceava, au solicitat instanţei arestarea preventivă a celor doi. Tribunalul Suceava a respins însă propunerea de arestare şi a dispus ca cei doi să fie cercetaţi sub control judiciar. Ei au impuse mai multe obligaţii şi restricţii, de la care nu au voie să se abată. Oricum, decizia Tribunalului Suceava nu este definitivă şi va fi atacată cu apel de procurorii de la DIICOT, care vor solicita mai mult ca sigur în continuare emiterea de mandate de arestare preventive.

Cei doi inculpaţi se bucură de prezumţia de nevinovăţie, până la o decizie definitivă a instanţelor de judecată.

Procurorii DIICOT continuă ancheta din acest caz, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.