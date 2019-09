Campanie umanitară

Centrul pentru Inovație, Voluntariat și Inițiativă Comunitară (CIVIC) Jr. Moldovița, Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița și Asociaţia Proiect Pro Europa continuă și în acest an campania umanitară „Alege să fii mângâiere!”. Peste doar câteva zile, pe 1 octombrie, este Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice. „Alege să fii mângâiere pentru unul dintre cei peste 70 de bunici de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca” este îndemnul prof. Daniela Ceredeev, directorul Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița. „Sunt ani de zile de când suferinţa lor nu se mai vindecă. Din timp în timp, mai apare câte un articol de presă, o atenţie în plus, care - însă - trece mult prea curând şi peste zilele lor se aşterne iar tăcere. Pregătește un dar și împachetează-l frumos ca pentru un suflet drag, căruia vrei să-i faci o nesperată bucurie. Și dacă nu poți ajunge tu acolo, poți lăsa darul tău copiilor din Centrul pentru Inovație, Voluntariat și Inițiativă Comunitară (CIVIC) Jr. Moldovița, la Liceul Tehnologic Vasile Cocea, sau poți să faci o donație în contul RO13 RZBR 0000 0600 1360 0238, CIF: 28568800 și împreună vom oferi o nouă zi de sărbătoare bunicilor de la Solca, alături de daruri pe care le pregătim pentru ei ca-n fiecare an”, a completat directoarea Daniela Ceredeev. Nu ne rămâne decât să-i privim cu blândeţe şi drag pe acești bunici şi să alegem să le fim, măcar pentru câteva minute, mângâiere. Să oferim un mic dar unui suflet care are nevoie de atenție și de grijă și de ajutor, spun organizatorii campaniei umanitare. Să dăruim, punându-ne la dispoziția celuilalt, renunțând la o parte din timpul nostru, din ceea ce avem noi pentru celălalt. Să creăm punți între suflete, să oferim acel suport emoțional de care bunicii de la Solca au nevoie. Bătrânii s-ar bucura să fie vizitaţi direct la Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, pentru o îmbrăţişare şi un mic dar. Nu ezitați să vă alăturați campaniei „Alege să fii mângâiere!”.