La Prefectura Suceava

La Sala ,,Nicolae Labiş” din cadrul Palatului Administrativ Suceava va avea loc joi, 26 septembrie 2019, începând cu ora 13:00, o întâlnire de lucru cu angajatori din județ, organizată de „Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina”, în cadrul proiectului ”Dezvoltarea unei platforme de angajare prin ucenicie”, finanțat de Islanda, Lichtenstein şi Norvegia prin EEA and Norway Grants, Fund for Youth Employment. Proiectul este implementat în parteneriat cu Fundacio Privada Pere Closa, ONG din Spania, ZISPB Human Resources Monitoring and Development Bureau, ONG din Lituania, KoiSPE „Diadromes”, Cooperativă socială din Grecia, și Collegium Balticum, instituţie de învăţământ superior din Polonia.

Proiectul SEPAL îşi propune să includă pe piaţa muncii minim 60 de tineri din judeţul Suceava cu vârste între 24 şi 29 de ani. Aceşti tineri vor fi selectaţi pe baza motivaţiei pentru angajare şi a competenţelor deținute, din cei 300 de tineri recrutaţi în cadrul proiectului. Ei vor fi sprijiniţi să identifice un loc de muncă şi să obţină o performanţă de nivel înalt în acest cadru. O echipă de specialişti se implică activ în procesul evaluării competenţelor existente şi dezvoltării de noi abilităţi pentru obţinerea succesului în muncă. Serviciile furnizate în cadrul programului SEPAL sunt gratuite atât pentru angajatori, cât şi pentru tinerii recrutaţi. În situaţii speciale, SEPAL poate acoperi o parte din costurile asociate transportului la locul de muncă, angajării şi procurării echipamentelor necesare.

„În zilele noastre, tinerii NEETs se adaptează din ce în ce mai greu presiunii unui loc de muncă sau nu sunt incluși în diverse activități lucrative fie din cauze unei educații precare, o dizabilitate fizică sau psihologică, a sărăciei în cazul celor din mediul rural, lipsa competențelor sau simplul fapt că nu constituie un grup atractiv pentru angajatori, de aici și nevoia pe care a fost fundamentat proiectul de față”, a declarat Alina Bîrsan, responsabil comunicare „Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina”. În cadrul întâlnirii de lucru de pe 26 septembrie, vor fi abordate teme precum facilităţi legislative şi alte oportunităţi actuale legate de incluziunea profesională a tinerilor din grupuri vulnerabile, experienţe de succes, precum şi consecinţele la nivel social ale implicării reduse a tinerilor pe piaţa muncii. Pentru informaţii suplimentare puteți accesa pagina web a proiectului www.projectsepal.com sau să îi contactați prin e-mail la adresa projectsepal@gmail.com, telefon: 0743 793 001, responsabil comunicare Alina Bîrsan.