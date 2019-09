Let`s Do It, România!

Elevii Școlii Gimnaziale Stroiești și ai Școlii Primare Zaharești, însoțiți de către cadrele didactice implicate în cadrul proiectului “Let’s Do It, România!”, au dat un bun exemplu comunității locale, iar în data de 20 septembrie 2019 au ecologizat mai multe spații verzi.

”O țară cu 0 deșeuri” este sloganul lansat de inițiatorii proiectului ”Let`s Do It, România!”, proiect aflat la cea de a zecea manifestare națională, la Școala Gimnazială Stroiești și Școala Primară Zaharești desfășurându-se pentru al doilea an consecutiv.

Prin activitatea aceasta s-a dorit sensibilizarea membrilor comunităţii, precum şi crearea unui parteneriat permanent cu responsabilii comunităţii locale pe teme de protejarea mediului natural al comunei Stroiești.

Organizatorii mulțumesc cadrelor didactice care au coordonat activitatea de ecologizare (Maria Ciuc, Toader Rusu, Maria Holotă, Dan Ruști, Claudiu Matei, Marinela Burac, Cristina Ciobanu, Alexandru Sofian, Lilioara Mariana Rusu, Andriana Elena Bondar, Brîndușa Foca), celor 150 de elevi care s-au implicat activ, devenind ambasadori ai curățeniei, primarului Mihai Senic pentru produsele de curățenie donate, precum și comunității locale care este permanent implicată în acțiunile școlii.

„Pentru supraviețuirea speciei umane, dar și pentru păstrarea biodiversității pe planetă cât mai puțin afectată de activitatea omului, este necesar să se găsească soluții viabile de reducere și chiar eliminare a poluării, în paralel făcându-se eforturi de protejare a ecosistemelor și a naturii din care facem parte”, au mai transmis organizatorii.