Accident cu final tragic

Un tânăr care a provocat un accident mortal la vârsta de 19 ani, după ce, pe fondul vitezei şi al lipsei de experienţă, a intrat cu BMW-ul pe care îl conducea pe contrasens, a scăpat destul de uşor la prima instanţă care l-a judecat. Magistraţii de la Gura Humorului i-au aplicat 1 an şi patru luni de închisoare, pedeapsa fiind suspendată pe durata unui termen de încercare de 4 ani de zile. În cei patru ani ai termenului de încercare, tânărul are impuse mai multe restricţii şi obligaţii, inclusiv de a presta 60 de zile de muncă în folosul comunităţii. Sentinţa nu este definitivă şi a fost atacată deja cu apel de rudele celui care a murit în accident, un tânăr în vârstă de 27 de ani.

Tragedia s-a petrecut pe 4 iulie 2017, pe DN 2E, pe raza satului Pârteştii de Sus, comuna Cacica, la ieşirea spre Solca.

Tânărul trimis în judecată pentru ucidere din culpă, Sergiu Cristian Dolhaniuc, în vârstă de 19 ani la acea vreme, din Cacica, conducea un BMW 320, iar din cauza vitezei a pierdut controlul asupra maşinii, care a derapat şi a intrat pe contrasens, unde a intrat în coliziune lateral stânga cu un alt BMW condus regulamentar de Simion Constantin Toderaş, în vârstă de 27 de ani, din municipiul Suceava. Acesta din urmă a resimţit în plin şocul unui impact deosebit de violent, în partea lateral stânga a maşinii sale.

Pompierii militari care au intervenit la faţa locului au constatat că tânărul de 27 de ani, care era încarcerat, nu dădea semne de viaţă. Din păcate, acesta era deja decedat şi nu s-a mai putut face nimic pentru el.

Celălalt şofer, tânărul de 19 ani, a ajuns la spital, unde a fost diagnosticat cu leziuni uşoare. Tânărul nu consumase alcool.

Urmele de derapaj de la faţa locului au indicat destul de clar cum s-a produs accidentul. Pe lângă viteza excesivă, o cauză secundară a tragediei a fost considerată de anchetatori şi lipsa de experienţă în condus a şoferului de 19 ani. Fără îndoială, este un caz delicat, în care aplicarea unei pedepse cu executare are argumente pro şi contra. Au mai fost cazuri recente în care şoferi care au pătruns pe contrasens din cauza vitezei ori în urma unor depăşiri inconştiente şi au provocat nenorociri au primit şi pedepse cu executare, însă, pe de altă parte, tânărul trimis în judecată are de partea sa faptul că nu a avut circumstanţe agravante (consum de alcool, conducere fără permis, părăsirea locului accidentului etc.).

Verdictul final urmează să fie dat de magistraţii de la cea mai înaltă instanţă - Curtea de Apel Suceava.

Latura civilă a dosarului, în care patru urmaşi ai tânărului decedat solicită despăgubiri, a fost disjunsă într-un dosar separat, care se va judeca tot la Gura Humorului.

Tânărul trimis în judecată pentru ucidere din culpă se bucură de prezumţia de nevinovăţie până la o decizie definitivă a instanţelor de judecată.