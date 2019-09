Susţinere

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat, ieri, că va sprijini înfiinţarea în judeţ a unei şcoli de meserii care va funcţiona pe modelul german Kronstadt.

Gheorghe Flutur a precizat că la finalul săptămânii trecute s-a întâlnit, la Rădăuţi, cu reprezentanţi ai Şcolii de meserii Kronstadt din Braşov, precum şi cu reprezentanţi ai unor firme care intenţionează să înfiinţeze în judeţ o şcoală cu clase de învăţământ dual. Flutur a spus că la discuţii a participat şi primarul oraşului Siret, Adrian Popoiu. „Am văzut şi la Braşov, şi la Bihor, primăriile şi Consiliul Judeţean au intrat în asociere pentru a pune bazele unei şcoli de meserii pe acest model Kronstadt. La momentul la care am face nişte paşi venim în Consiliul Judeţean cu proiectul. Ce s-ar dori să se întâmple? De exemplu, un grup de firme, minimum trei, ar urma să se întâlnească să facă un ONG şi să ceară pe Legea învăţământului dual înfiinţarea unor clase de meserii. Pentru Suceava au fost discutate deocamdată două meserii, mecanic şi electrician. Iar oraşul Siret are disponibilitate la Şcoala profesională, acolo unde au şi un internat. Acest model este puţin diferit de ce avem noi până acum pentru că oamenii de afaceri şi acel ONG al oamenilor de afaceri sunt cei care hotărăsc şi finanţează o bună parte din funcţionarea acestor şcoli. Cu rigurozitate, cu o seriozitate maximă, cu practica făcută în firmele lor”, a explicat şeful administraţiei judeţene.

Gheorghe Flutur a arătat că la Braşov Şcoala de meserii pe modelul Kronstaft are deja 800 de elevi, iar concurenţa la admitere este extrem de mare, de şase elevi pe un loc. „Este un proiect care sună foarte bine şi consider că este bine să încurajăm această iniţiativă”, a declarat preşedintele CJ Suceava. El a spus că nu ar trebui să fie ratată o asemenea oportunitate pentru judeţul Suceava, precizând că „şi noi avem acum învăţământ dual, dar am văzut la ei mai multă rigurozitate”.