Umanitar

La început de an şcolar, copiii din satul Unceşti, comuna Buneşti, care sunt înscrişi la o unitate de învăţământ, au primit cadou ghiozdane cu rechizite şcolare. Acţiunea derulată de Biserica „Sfântul Nicolae” Unceşti a pornit de la bucuria de a dărui şi a ajuta elevii manifestată de Înaltpreasfinţitul Pimen, ierarhul cu inimă de apostol, şi de la preacucernicul părinte doctor Adrian Dulgheru, protopopul de Fălticeni. Aşa cum am aflat de la preot profesor dr. Florin Grigorescu, parohul Bisericii „Sf. Nicolae” Unceşti, alături de cuvinte vii, Înaltpreasfinţitul Pimen a dăruit cruciuliţe, cărţi, scrieri didactice vechi şi foarte importante tuturor şcolarilor bucovineni şi, când a fost nevoie, case frumoase au fost ridicate cu palmele, sufletul şi priceperea lui. Părintele protoiereu Adrian Dulgheriu a realizat numeroase proiecte de ajutorare a spitalelor, mănăstirilor, bisericilor, persoanelor cu situaţii delicate şi copiilor.

Bucuria de a dărui şi a sprijini educaţia

„Anul acesta, la început de an şcolar, protoieria Fălticeni a dăruit ghiozdane cu rechizite pentru 100 de elevi din toate parohiile. Când la Unceşti am primit 12 ghiozdane cu rechizite pentru copiii cu situaţii materiale precare, m-am gândit că acest proiect mamă poate naşte pui. Aşa am iniţiat proiectul <Ghiozdane cu rechizite pentru zile de şcoală fericite!>, un proiect care are un parcurs minunat. Am făcut un anunţ între prieteni pentru a sprijini copiii din satul Unceşti ca să aibă un început de an şcolar fericit şi pentru a ajuta familiile care îşi doresc copii educaţi, şcolarizaţi, dar de multe ori se confruntă cu situaţii materiale extrem de dificile. Pentru că pe toţi îi consider copiii mei, pentru că simt, cred şi trăiesc relaţia cu parohienii ca una de veritabilă, de mare familie, am extins dorinţa de a dărui de la cei aflaţi în nevoie la toţi copiii din sat", a precizat preotul profesor Florin Grigorescu, parohul bisericii „Sf. Nicolae” Unceşti. Acesta a mai adăugat că câteva familii inimoase din Fălticeni şi Suceava şi-au încurajat prietenii şi aşa s-au adunat fondurile necesare pentru a pregăti 100 de ghiozdane cu rechizite pentru toţi preşcolarii, şcolarii care învaţă la Unceşti şi liceenii din sat care îşi continuă studiile în Fălticeni, Suceava sau în alte oraşe. Mare bucurie am trăit toţi la Praznicul Naşterii Maicii Domnului, în ajun de început de an şcolar 2019-2020, când, după rugăciunile de binecuvântare a copiilor pentru a avea un an şcolar bun, am dăruit, pe clase, nominal, mult aşteptatul ghiozdănel cu rechizite.

Am sentimentul că cei care au dăruit vor primi înapoi ceva din zâmbetul, exuberanţa şi împlinirea acestor copii. Văzând câtă solidaritate la bine există între fii Bucovinei, mi-am reiterat astăzi susţinerea că neamul românesc are încă numeroase resurse pentru a duce mai departe credinţa darnică, vie, milostivă şi altruistă a strămoşilor noştri. Primeşte Doamne în Împărăţia Ta jertfa iubitoare a celor buni!”.