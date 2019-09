Efort comun

Peste 100 de voluntari s-au alăturat sâmbătă angajaţilor de la Ocolul Silvic Adâncata în acţiunea din acest an dedicată campaniei intitulate Ziua Naţională a Curăţeniei.

Sub deviza ,,Let’s do it România!”, participanţii la acţiune au oferit un exemplu de spirit civic, de mobilizare pentru o cauză comună, într-un proiect de responsabilitate socială ce presupune activităţi de ecologizare şi de responsabilizare a populaţiei privind curăţenia mediului înconjurător.

Voluntari de toate vârstele au igienizat zonele afectate de gunoaie, respectiv lizierele pădurilor, zonele limitrofe drumului naţional 29A, ale drumurilor judeţene şi comunale ce străbat localităţile Adâncata, Zvoriştea şi Zamostea.

Şi nu a fost muncă puţină, la final strângându-se zeci de saci cu PET-uri, ambalaje, produse din plastic, sticlă, hârtie, carton, doze de aluminiu, materiale textile, îmbrăcăminte şi încălţăminte aruncate iresponsabil şi abundent.

Pe lângă angajaţii Ocolului Silvic Adâncata la acţiunea de sâmbătă au participat 50 elevi de la Şcoala Gimnazială ,,Ioan Băncescu” Adâncata, coordonaţi de directoarea Maria Crăciunescu şi profesoarele Daniela Marieta Alucăi, Domnica Luncanu, Gianina Trifan şi Luminiţa Horătău.

„Avem o ţară frumoasă, un judeţ frumos, dar, din păcate, constatăm cu tristeţe că pentru unii natura este un fel de groapă de gunoi. Noi, cei responsabili şi cu gândul la viitorul copiilor noştri, înţelegem că natura trebuie păstrată, îngrijită, şi de aceea venim şi strângem gunoaiele care tind să ne sufoce. Prin aceste acţiuni dorim să conştientizăm oamenii de toate vârstele, dar mai ales copiii cât este de important să înţelegem că natura trebuie păstrată, ocrotiră, respectată”, a spus Maria Crăciunescu, directorul Şcolii Gimnaziale ,,Ioan Băncescu” Adâncata.

Carmen Miheţiu, şeful Ocolului Silvic Adâncata, a dorit să-şi exprime mulţumirea pentru reuşita acţiunii către toţi participanţii.

„Mulţumim tuturor voluntarilor care răspund pozitiv an de an invitaţiei noastre la curăţenie oferind din timpul lor pentru această cauză nobilă, vitală, argument al respectului şi responsabilităţii faţă de mediu şi generaţiile următoare. Ne bucurăm să vedem că oamenii înţeleg că este nevoie de implicare şi exemplu personal pentru a schimba aspectul mediului înconjurător şi mai ales pentru a schimba mentalităţi greşite, comportamente şi atitudini dăunătoare. Dincolo de această acţiune practică de ecologizare, sperăm ca cetăţenii să înţeleagă mesajul nostru de responsabilizare şi spirit civic, de respect şi dragoste faţă de natură ”, a menţionat Carmen Miheţiu.

Reuşita acţiunii a fost posibilă şi cu ajutorul Primăriei Adâncata, prin primarul Viorel Cucu, care s-a implicat la curăţenie alături de angajaţii instituţiei şi a pus la dispoziţie şi o maşină pentru colectarea gunoiului.

Şi colegii de la Ocolul Silvic Pătrăuţi s-au mobilizat şi cu ajutorul voluntarilor din municipiul Suceava, respectiv elevi, părinţi, membri ai ONG-urilor, angajaţi din instituţiile publice au participat la curăţarea Parcului Dendrologic Şipote.