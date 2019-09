Neuitare

Comunitatea de la Cornu Luncii a ajuns la al 12-lea an consecutiv în care a organizat manifestări importante pentru comemorarea eroului local Ion Grosaru, din Păiseni, mort în misiune în Irak în septembrie 2007.

Sâmbătă, 21 septembrie, la exact 12 ani de la ziua tragică, la mormântul eroului, devenit un panteon al tuturor eroilor din Cornu Luncii, loc în care a fost ridicat unmonument cu o cruce de 15 tone şi 7,5 metri înălţime, au fost comemoraţi toţi cei 30 de militari români morţi în teatrele de operaţii din Irak şi Afganistan pentru apărarea păcii internaţionale.

Ceremonia a fost condusă de maistrul militar principal Dumitru Davidel care, la cei 83 de ani pe care îi are, continuă să ţină vie memoria eroilor, cu un elan de om cu mulţi ani mai tânăr.

Primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron, cel fără de care nu se putea amenaja complexul monumental de la Păiseni, a înmânat diploma de Cetăţean de Onoare slt. Marius Apostol, preşedintele Asociaţiei Militarilor Veterani şi Militarilor Invalizi din teatrele de operaţii, şi plutonierului major Mihail Onea, colegul eroului Ion Grosaru şi preşedintele Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor Invalizi din teatrele de operaţii, filiala Timişoara.

Ca în fiecare an, elevii de la şcolile din Cornu Luncii au ţinut un program artistic emoţionant, cu cântece de jale şi patriotice.

Programul a inclus şi vizitarea Casei memoriale Ion Grosaru din Păiseni.

„Comemorăm 12 ani de la trecerea în nefiinţă a eroului nostru Ion Grosaru, care a devenit un simbol pentru Armata Română. Este deja o tradiţie să îl comemorăm an de an. Trebuie să mulţumim în mod deosebit colegilor de la Timişoara (n.r. - Ion Grosaru a făcut parte din Batalionul Scorpionii Galbeni Timişoara), care vin an de an la Păiseni cel puţin de trei ori. Ion Grosaru afăcut un gest înălţător, să nu uităm că deşi a ieşit primul din turela tancului şi avea posibilitatea să se salveze a preferat să-i salveze pe ceilalţi cinci colegi, care erau căsătoriţi şi aveau copii”, a spus în faţa asistenţei Gheorghe Fron.

Pe 21 septembrie 2007 Ion Grosaru se afla într-un TAB, în misiune de patrulare în Irak. Vehiculul militar a trecut peste un dispozitiv exploziv şi a luat foc, iar Grosaru a rămas ultimul pentru a asigura evacuarea colegilor. Din păcate, muniţia din dotarea TAB-ului a explodat şi i-a curmat viaţa.

Ion este considerat un erou pentru că şi-a salvat cinci colegi din TAB-ul ucigaş. Unul dintre ei şi-a pierdut vederea în urma atacului.

La ceremonie au participat, printre alţii, 15 colegi din Brigada 18 Cercetare Supraveghere "Decebal" din Timişoara şi 15 elevi de la Colegiul Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc.