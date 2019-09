La Suceava

Acțiunea de voluntariat “Let’s do it România”, prin care se dorește să se facă curățenie la nivel național, într-o singură zi, pe 21 septembrie, are un susținător cu renume mondial – celebra atletă Cristina Casandra.

Sportiva care a reprezentat cu succes România și Suceava la Jocurile Olimpice din 2008 și 2012, situându-se pe locul 4 în lume la 3000 de metri obstacole, prin performanețele obținute, precum și la Campionatele Mondiale din Australia (1996) – locul 3 (5000 metri), Finlanda (2005) – locul 7 și Japonia (2007) locul 6, a participat sâmbătă dimineață la campania de curățenie organizată în municipiul Suceava.

Cristina Casandra a venit împreună cu cei doi copii ai săi, dintre care unul încă în cărucior, dorind să ofere un exemplu sutelor de tineri prezenți pe esplanada Casei de Cultură – locul de întâlnire stabilit de organizatori, dar și celor care nu au putut fi prezenți.

“Este o mare bucurie să mă aflu alături de dumneavoastră în această campanie și susțin acest demers. Este un lucru minunat că tinerii doresc să se implice și doresc să aibă un mediu curat.

Ne dorim să facem mișcare într-un mediu curat, de aceea am decis să fiu alături de voi, să încurajăm acest demers, să reușim să-i învățăm pe ceilalți că avem nevoie să păstrăm curățenia în natura și în mediul în care trăim. Tinerii sunt viitorul nostru și trebuie să fim alături de ei, să le dăm un exemplu și să îi susținem. Vă mulțumesc!”, a spus renumita atletă, care a înființat și o competiție sportivă cu tradiție, Grand Prix-ul „Cristina Casandra”.

Alături de ea s-au aflat și reprezentanții Direcției Județene pentru Sport și Tineret Suceava, Ovidiu Milici și Daniel Davidel, precum și elevii Colegiului Tehnic “Samuil Isopescu” și ai Liceului Tehnologic “Virgil Madgearu”, care au participat la acțiunile de curățenie în Parcul Șipote, păduricea Zamca și malurile râului Suceava.