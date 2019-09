Fonduri

Nu mai puţin de 15 antreprenori suceveni care au primit o finanţare de până la 180.000 de lei în cadrul unui program derulat de Camera de Comerţ și Industrie Suceava au început activitatea. CCI a finanţat cele 15 firme noi în cadrul proiectului „Let’s Start Up Afacerea Ta!”, în urma unui concurs de planuri de afaceri. Președintele executiv al CCI Suceava, Lucian Gheorghiu, a precizat că proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Schema de ajutor de stat Romania Start Up Plus. Proiectul este implementat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani în calitate de beneficiar şi de S.C. Acquisition Career Management S.R.L., Asociaţia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, Asociaţia pentru Integrare şi Dezvoltare Comunitară – INDECO şi Asociaţia Consensual, în calitate de parteneri. Lucian Gheorghiu a declarat că în cele 20 de luni de implementare a proiectului s-au derulat activităţile de formare antreprenorială, în urma cărora 150 de persoane au absolvit cursurile de competenţe antreprenoriale, a fost organizat un concurs de planuri de afaceri în urma căruia 15 planuri de afaceri au primit finanţare de maxim 180.000 de lei, câștigătorii concursului beneficiind și de consultanţă, consiliere și mentorat în vederea implementării acestor planuri. El a mai spus că în prezent, firmele nou înfiinţate se află în perioada de implementare și monitorizare a planurilor de afaceri.

Președintele executiv al CCI Suceava a arătat că firmele care au primit finanţare în cadrul acestui proiect au ca domenii de activitate fabricarea altor produse manufacturiere, lucrări de pardosire și placare a pereţilor, lucrări de instalaţii electrice, restaurante, activităţi de inginerie și consultanţă tehnică legate de acestea, activităţi ale agenţiilor de publicitate, activităţi fotografice, activităţi ale agenţiilor turistice și tour-operatorilor, alte activităţi referitoare la sănătatea umană sau recreative și distractive, precum și spălarea și curăţarea articolelor textile și a produselor din blană.

„Până în prezent, cele 15 firme au creat 32 de noi locuri de muncă și pot fi contactate pe reţelele de socializare, pe site-urile proprii și la punctele de lucru deschise, astfel încât cei interesaţi să poată beneficia de serviciile oferite de către antreprenorii care au beneficiat de finanţare. Implicarea Camerei de Comerţ și Industrie Suceava în administrarea unei astfel de scheme de finanţare vine din dorinţa de a susţine mediul antreprenorial local, atât prin consilierea și disponibilitatea de a furniza idei și propuneri de afaceri, dar și finanţarea lor efectivă”, a spus Lucian Gheorghiu. El a mai declarat că proiectul a constituit o șansă pentru antreprenorii care au crezut în ideile lor de afaceri, în capacitatea de reușită și au avut curajul de a încerca având toată deschiderea și susţinerea CCI, unii beneficiind de această finanţare, alţii fiind pregătiţi pentru viitoarele oportunităţi.