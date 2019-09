Ediţia a II-a

Timp de patru zile judeţul Suceava este gazda unuia dintre cele mai populare festivaluri ale berii din lume, Oktoberfest, în care râuri de bere curg în ritmurile muzicii bavareze, dar şi ale unor îndrăgite formaţii sucevene şi ale unor vestiţi interpreţi de muzică populară, fiind savurată alături de bucate tradiţionale sau specialităţi germane.

Varianta locală a celebrului festival al berii, intitulată Oktoberfest în Est, este găzduită de oraşul turistic Gura Humorului, singura localitate mai mică de 100.000 de locuitori în care se desfăşoară această manifestare de renume, succesul ediţiei de anul trecut determinând organizatorii să revină şi anul acesta, cu bere bună, muzică veselă, mâncăruri savuroase şi multe alte surprize, în plăcuta ambianţă a Parcului Ariniş.

Paradă cu sute de participanţi, prin centrul oraşului

Un moment aşteptat de mulţi dintre participanţii la Oktoberfest în Est – eveniment înfrăţit cu festivalul de la Braşov, unde a fost organizat prima oară în România, a fost parada cu caleşti şi care alegorice.

Anul acesta, parada, care a beneficiat de sute de participanţi, a fost deschisă de zeci de motociclişti, apoi de frumoase maşini de epocă, ale unor colecţionari suceveni care pun mult suflet în recondiţionarea lor. Parada a beneficiat de prezenţa mai multor fanfare, precum cea a Primăriei Suceava, Fanfara de la Stamate ori cea de la Calafindeşti, care s-au întrecut în a cânta publicului, în timp ce mărşăluiau prin centrul oraşului, înspre Parcul Ariniş.

Frumoşi cai de rasă, cu călăreţi îmbrăcaţi în costume populare ori în uniforme din perioada când Bucovina făcea parte din Imperiul Habsburgic, fluturând drapelul României şi steagul cu stema oraşului, au deschis calea pentru caleşti trase de armăsari puternici, în care erau purtaţi oaspeţii de seamă, precum şi pentru superbe care alegorice cu tematică florală sau vânătorească.

Trenuleţul Bermas, care îmbina plăcut galbenul halbelor pline cu bere cu verdele cetinii de brad, încărcat cu persoane vesele şi meşteri berari, a făcut senzaţie şi anul acesta, fiind deja un fel de mascotă a festivalului, poate chiar mai mult decât Hans, berarul bavarez, simpatic şi cu nas roşu, preluat de la Oktoberfestul original.

De la paradă nu au lipsit nici tinerii în costume tradiţionale româneşti, bavareze şi poloneze, invitaţi să întreţină atmosfera la festival cu frumoase dansuri populare specifice zonelor sau etniilor pe care le reprezintă.

Impresionanta paradă, pornită din faţa Colegiului "Alexandru cel Bun", a traversat centrul oraşului turistic Gura Humorului, trecând pe la sensul giratoriu, prin faţa sediului Primăriei, înspre Piaţa Ștefan cel Mare, de unde a coborât spre Parcul Ariniş, care găzduieşte evenimentul timp de patru zile, până duminică, inclusiv.

În caleştile administrative se aflau, pe lângă organizatorii şi sponsorii festivalului, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, precum şi primarii oraşelor, dar şi ale unor comune din judeţ, care s-au alăturat acestei frumoase iniţiative, indiferent de culoarea politică.

Patru zile şi patru nopţi de petrecere, în Parcul Ariniş

Participanţii la paradă, dar şi spectatorii, s-au întâlnit în cele din urmă în imensul cort, de peste 1000 de persoane, ridicat de compania Bonima (care organizează şi Oktoberfest Braşov) în Parcul Ariniş, unde, alături de cuplurile de aur sărbătorite în cadrul acestui eveniment, au putut degusta delicioşii cârnaţi bavarezi, dar şi cei româneşti, precum şi berea autohtonă, de la Bermas, pentru doritori fiind disponibile şi mai multe sortimente de bere nemţească.

La orice festival al berii, distracţia începe după ce se dă cep butoiului cu bere.

Tocmai de aceea, după ce primarul din Gura Humorului, Marius Ursaciuc, a dat citire unei emoţionante scrisori trimise de un neamţ născut acolo, care subliniază legăturile strânse între acest oraş din fostul Imperiu şi iniţiatorii Oktoberfest, preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, a fost invitat să dea cep butoiului cu bere.

Cei doi artizani ai Oktoberfest în Est, îmbrăcaţi în frumoase costume nemţeşti, au şi savurat primele halbe de bere scurse din butoi, din halbe uriaşe, spre amuzamentul celor din jur.

„Chiar dacă anul trecut am avut ceva emoţii, a fost foarte bine şi îi felicit pe organizatori, participanţi şi humoreni. Am dat dovadă că civilizaţia germană a fost şi este în continuare aici, în Bucovina. Săptămâna trecută am avut un maraton de patru zile la Târgul de Toamnă Produs în Bucovina. Săptămâna aceasta ne mutăm la Gura Humorului să ne distrăm după modelul nemţesc. Oktoberfest s-a născut la 1810 în Bavaria, la nunta Prinţesei Tereza, când Regele Maximilian a organizat o petrecere cu o paradă de cai. Era pe 17 octombrie 1810”, a povestit Gheorghe Flutur, care a precizat că vineri merge la Rădăuţi cu Werner Braun, preşedintele Clubului Economic German, pentru a înfiinţa o şcoală de meserii în domeniul lemnului.

Ediţia de anul acesta a Oktoberfest în Est de la Gura Humorului are loc în perioada 19 – 22 septembrie, în fiecare zi fiind programate concerte, concursuri, iar pe lângă diversele sortimente de bere şi delicioase preparate culinare, participanţii pot admira costume autentice din Germania.