Critici

Preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cuşnir, consideră că deciziile pe care le-au luat în ultimii 16 ani primarul Sucevei, Ion Lungu, şi viceprimarul Lucian Harşovschi i-au transformat pe aceştia „în nişte învinşi”. Mai mult, Dan Ioan Cuşnir a mai declarat că Suceava a devenit un oraş „învins de incompetenţă”, de interese personale, de compromisuri şi de impotenţă administrativă. „Deciziile pe care le-au luat mulţi primari din România i-au transformat pe aceştia în nişte învingători, iar oraşele administrate de aceştia s-au transformat în oraşe învingătoare. La Suceava, Lungu şi Harşovschi nu au fost în stare să rezolve probleme banale la care soluţiile sunt simple şi chiar standardizate. Ce pretenţii să mai avem de la aceştia în cazul situaţiilor complexe, cum ar putea Lungu şi Harşovschi, care nu locuiesc în Suceava, să înţeleagă economia locală a oraşului sau infrastructurile?”, a întrebat liderul PSD Suceava. El a ţinut să prezinte un caz simplu, standardizat, dar aplicat în bătaie de joc la Suceava. Astfel, Cuşnir a explicat că în oraşele civilizate, în zonele identificate ca fiind cu risc, înaintea trecerilor de pietoni se aplică un covor roşu antiderapant care are în compoziţie granule de rocă dură. Dan Ioan Cuşnir a spus că rolul acestui covor antiderapant este de a creşte eficienţa frânării înainte de trecerile de pietoni, nu doar de a creşte atenţia datorită culorii. Preşedintele PSD Suceava a precizat că acest covor antiderapant trebuie să aibă 17 metri. „La Suceava, există o singură trecere de pietoni, în cartierul Obcini, cu care îşi făcea selfie-uri Lucian Harşovschi, pentru a le împărtăşi sucevenilor grija ce le-o poartă şi în domeniul siguranţei circulaţiei. Problema este că în loc de 17 metri, covorul antiderapant de la Suceava are 2 metri şi nici nu este antiderapant. O altă problemă în cazul Sucevei este calitatea execrabilă a asfaltului, care după standardele lui Ion Lungu şi Lucian Harşovschi are o altă reţetă, acesta este vălurit şi aproape că nu permite aplicarea covorului antiderapant”, a spus Dan Ioan Cuşnir. El a mai precizat că în timp ce în oraşe civilizate precum Braşov, Sibiu, Oradea, Cluj, Timişoara etc. aproape toate trecerile de pietoni sunt cu covor antiderapant, la Suceava s-a făcut o singură trecere de pietoni care să dea bine în fotografiile de pe paginile de Facebook şi atât. „Siguranţa sucevenilor nu mai contează. Asta fac Ion Lungu şi Lucian Harşovschi de 16 ani: fotografii care să dea bine pe reţelele de socializare”, a mai declarat Cuşnir.