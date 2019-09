După ureche

Un concurs care ridică mari semne de întrebare s-a finalizat recent la Serviciul de Ambulanţă al Judeţului (SAJ) Suceava. Un candidat care a ocupat primul loc după cele trei probe prevăzute de regulamentul de concurs a fost descalificat pe motiv că ar fi folosit telefonul mobil la proba scrisă.

Romulică Şutu a candidat pentru un post de ambulanţier la substaţia din Câmpulung Moldovenesc. Luni, 9 septembrie, a susţinut proba scrisă, la care a obţinut 87,70 puncte, fiind declarat „admis”, astfel încât a putut continua examenul. La proba practică, derulată miercuri, 11 septembrie, a obţinut 84 de puncte, iar la proba interviului, de pe 13 septembrie, a luat 85 de puncte. Cu aceste punctaje ar fi ocupat primul loc în rândul candidaţilor care au concurat pentru un post de ambulanţier la substaţia SAJ de la Câmpulung Moldovenesc.

Pentru fiecare probă susţinută a existat un termen pentru depunerea contestaţiilor, iar în ceea ce-l priveşte, Romulică Şutu spune că nu a existat nici un fel de reclamaţie.

„Luni, 16 septembrie, când s-au afişat rezultatele finale, am observat cu stupoare că am fost descalificat pentru că la proba scrisă am folosit telefonul mobil. Am avut telefonul la mine, dar nu pentru a mă inspira în privinţa subiectelor. De altfel, toţi candidaţii au avut asupra lor telefoanele mobile, iar unii dintre ei le-au folosit fără jenă. În plus, examenul s-a derulat în condiţii total improprii. Eram 33 de persoane într-o sală foarte mică. Stăteam ca sardelele unii lângă alţii şi oricine se putea inspira de la colegul de examen pentru că era imposibil să-ţi protejezi lucrarea. Comisia de examinare nu a luat nici o măsură pentru a opri şi a pune telefoanele candidaţilor într-un loc special amenajat, iar ca haosul să fie total, membrii comisiei au avut foarte multe momente în care nici măcar nu au stat în sală pe timpul derulării probei scrise”, a arătat Romulică Şutu.

„Membrii Comisiei nu au sesizat nici o abatere de acest tip (nu au văzut/nu li s-a adus la cunoştinţă ca vreun candidat să fi folosit telefonul mobil”

Bărbatul spune că o reclamaţie în acest sens a fost depusă de un alt candidat, în perioada legală prevăzută, iar ceea ce au spus membrii Comisiei de contestaţie este în contradicţie totală cu anularea probei scrise a lui Romulică Şutu.

„Înainte de începerea probei, concurenţii au fost atenţionaţi cu privire la interzicerea folosirii telefoanelor mobile. Membrii Comisiei nu au sesizat nici o abatere de acest tip (nu au văzut/nu li s-a adus la cunoştinţă ca vreun candidat să fi folosit telefonul mobil”, se arată în răspunsul dat de Comisia de contestaţie după proba scrisă a concursului pentru posturile de ambulanţieri.

Anularea lucrării candidatului care a obţinut cel mai mare punctaj pentru substaţia SAJ de la Câmpulung Moldovenesc a venit, aşadar, la mult timp după perioada în care se puteau depune contestaţiile, fiind invocate în acest sens articolele 16 şi 17 din HG 286/2011.

Iată ce spun cele două articolele invocate pentru a-l declara respins pe Romulică Şutu. Articolul 16 prevede următoarele: „În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă”. Cel de-al doilea articol invocat prevede următoarele: „Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (16) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea <anulat> pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal”.

Practic, conform acestor două articole, anularea lucrării se putea face doar de către Comisia de concurs şi la acel moment, nu la finalizarea integrală a concursului.

„Concurenţii au stat lejer la două mese semicirculare”

Un alt aspect semnalat, atât de primul reclamant, cât şi de către Romulică Şutu, este spaţiul total impropriu de concurs. Mai exact, se reclamă faptul că cei 33 de concurenţi au stat ca sardelele şi au putut copia unul de altul fără nici un fel de problemă.

Ca într-un film de prost gust, Comisia de contestaţie vine cu un răspuns halucinant, care sfidează bunul-simţ, iar imaginea pe care o publicăm de la acest concurs spune totul despre modul cum a avut loc concursul.

„Sala pusă la dispoziţia probei scrise a concursului a fost singura disponibilă, concurenţii stând lejer la două mese semicirculare. Concurenţii au fost atenţionaţi la începutul probei cu privire la interzicerea copierii din fişa altui concurent”, este răspunsul oferit de Comisia de contestaţie.

Ca fapt divers, trebuie spus că din Comisia de contestaţie a făcut parte Lăcrămioara Miron, în calitate de secretar, aceeaşi persoană fiind secretar şi în Comisia de concurs.

Nemulţumit de ceea ce s-a întâmplat, Romulică Şutu a depus ieri o contestaţie la Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Suceava şi ameninţă că dacă lucrurile nu vor intra în normalitate se va adresa Poliţiei şi Parchetului.

Ce spune directorul SAJ Suceava

Aflat în concediu, Alexandru Lăzăreanu, directorul Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Suceava, a spus, într-o primă fază, că subiectul nu-l interesează. A revenit imediat şi după ce s-a interesat ce anume reclamă candidatul, a arătat că este la curent cu acest concurs şi ceea ce s-a întâmplat.

„Acest candidat a scos telefonul la final şi a completat lucrarea. A crezut că nu va fi văzut, dar s-a întors în direcţia greşită şi a fost filmat de camerele de supraveghere. Păcat de el, pentru că făcuse o lucrare bună. Dacă va reclama la minister sau la poliţie, imaginile vor fi puse la dispoziţie şi se va putea vedea ce a fost exact”, a spus Alexandru Lăzăreanu.

Cert este că acest concurs pare unul tipic românesc, plecând de la modul de organizare şi până la cel de soluţionare a contestaţiilor, fără a mai vorbi de modul cum s-a anulat lucrarea câştigătorului. Cel mai probabil acesta nu era pe lista scurtă, iar locurile erau deja atribuite unor anumite persoane. Probabil că salariul de peste 6.000 de lei pe care îl ridică un ambulanţier contează în această ecuaţie, una care miroase urât de la mare distanţă.