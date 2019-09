Caz atipic

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din Şaru Dornei, a fost arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile pentru viol, victima fiind concubina cu care are un copil. Cazul de viol este unul atipic, însă violenţa cu care a acţionat bărbatul i-a convins pe poliţiştii judiciarişti dorneni că este vorba de un viol în toată regula. Victima are 26 de ani şi este din Vaslui. Femeia are trei copii, din care unul are aproximativ un an, tatăl acestui copil fiind bărbatul din Şaru Dornei.

Din cercetările poliţiştilor dorneni rezultă că tânăra din Vaslui l-a cunoscut acum ceva vreme pe internet pe Ioan Buzilă şi la un moment dat a venit la Şaru Dornei, mutându-se cu el cu tot cu cei doi copii mai mari pe care îi are. Cei doi au trăit în concubinaj, iar femeia a dat naştere unui copil la domiciliul comun. Recent, relaţia celor doi nu a mai mers, au apărut scandaluri şi agresiuni, iar femeia s-a mutat de la domiciliul comun. A rămas însă tot la Şaru Dornei, fiind primită de o familie de localnici.

Din cercetările poliţiştilor dorneni rezultă că în noaptea de 10 spre 11 septembrie, Ioan Buzilă a forţat un geam şi a intrat în camera în care se aflau femeia şi copilul în vârstă de un an. Bărbatul avea asupra sa un cuţit, cu care, rezultă din cercetări, a terorizat-o pe femeie pentru a fi sigur că va putea întreţine relaţii sexuale. Acesta i-a spart şi telefonul pentru a nu putea cere ajutor. Bărbatul a întreţinut relaţii sexuale cu fosta concubină în mai multe rânduri pe parcursul nopţii, plecând dimineaţă. Acesta i-a lăsat la plecare un bilet în care îi mărturisea că o iubeşte şi sticlă de lapte pentru copil.

Femeia a fost ajutată să ajungă la poliţie, unde a povestit prin ce a trecut. Ea a mai declarat că nu este prima dată când bărbatul o forţează să facă sex, după ce s-au despărţit.

Poliţiştii dorneni cu constatat că bărbatul avea mai multe leziuni pe care femeia i le-a provocat în timp ce se apăra. De asemenea, şi victima a fost expertizată medico-legal.

Ioan Buzilă a fost pus sub acuzare pentru infracţiunile de violare de domiciliu, distrugere şi viol. El a fost reţinut pentru 24 de ore din cursul zilei de miercuri, 11 septembrie, pentru cele trei infracţiuni amintite mai sus.

Ieri, poliţiştii dorneni şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei au solicitat arestarea preventivă a inculpatului. Judecătorii dorneni au admis propunerea şi au emis un mandat de arestare pentru 30 de zile. Mandatul de arestare poate fi contestat la instanţa superioară.

Tânărul din Şaru Dornei se bucură de prezumţia de nevinovăţie, până la o decizie definitivă a instanţelor de judecată.