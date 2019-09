Conţinut atractiv

Manualul şcolar de Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice, de la clasa a VII-a, conceput de un colectiv de trei autori, coordonat de prof. Marinela Mocanu, din judeţul Suceava, a fost aprobat şi evaluat cu cel mai mare punctaj de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Astfel, începând din această toamnă, elevi din toată ţara vor putea lucra ghidaţi de manualul tipărit la editura Aramis, care poartă semnătura autoarelor Magda Dache (Buzău), Loredana Irena Săndulescu (Piatra Neamţ) şi Marinela Mocanu (Suceava).

Aceasta din urmă are o experienţă la catedră de aproape 30 de ani, iar din 1995 predă educaţia tehnologică la Şcoala Gimnazială ”Aurelian Stanciu” Salcea şi la Şcoala Gimnazială „Cristofor Simionescu”Plopeni.

„Manualul a obţinut 97,66 de puncte. Acesta a fost evaluat de Centrul Naţional de Evaluare în Educaţie după o grilă care urmăreşte respectarea programei, metodele propuse, formele şi instrumentele de evaluare, reprezentativitatea imaginilor, varietatea, diversitatea şi mai ales orientarea spre dobândirea de competenţe”, a explicat Marinela Mocanu.

Aceasta a mai arătat că manualul este conceput în concordanţă cu noua programă pentru educaţie tehnologică, profesoara făcând parte şi din grupul de lucru care a elaborat programa după care vor învăţa următoarele generaţii.

Manualul poate fi consultat la www.manuale.edu.ro, la secţiunea dedicată clasei a VII-a.

Variantă digitală cu un conţinut bogat

Manualul are aproape 100 de pagini, iar unităţile de învăţare (capitole) sunt: Materiale textile, Materiale lemnoase, Materiale metalice şi Materiale la alegere (cauciuc, plastic, sticlă, ceramică etc., în funcţie de contextul local sau de preferinţele elevilor şi ale profesorului de la clasă).

„Manualul este conceput într-un mod deosebit, fiecare unitate finalizându-se cu un proiect realizat de elevi. În fiecare oră de curs se realizează o etapă din proiect,urmând ca la finalul unităţii de învăţare să fie finalizate mapa proiectului şi un produs (de exemplu şorţ de bucătărie la materiale textile, o căsuţă pentru păsărele la materiale lemnoase, un robot din cutii de conserve şi sucuri la materiale metalice etc.). Fiecare unitate de învăţare propune metode interactive pentru realizarea activităţilor din proiect, instrumente atractive de parcurgere a lecţiei, aplicaţii pentru recapitulare, evaluare etc.”, a mai punctat Mocanu.

În perioada 7-12 septembrie, manualul a fost consultat de cadrele didactice de specialitate, acestea urmând să plaseze comanda, care va fi centralizată de inspectoratele şcolare şi trimisă către Ministerul Educaţiei.

Acesta este disponibil şi în varianta electronică, cu un conţinut bogat (filme, exerciţii, imagini etc.), care îi ajută pe elevi să înţeleagă pe deplin lecţiile. În total, trei manuale de educaţie tehnologică de clasa a VII-a au fost aprobate de ministerul de resort.

Manualul de clasa a VII-a vine la un an de la tipărirea manualului de clasa a VI-a de Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice, apărut la Editura Didactică şi Pedagogică, evaluat cu cel mai mare punctaj de Ministerul Educaţiei. De asemenea, în urmă cu doi ani, profesoara a coordonat un alt manual pentru această disciplină, la clasa a V-a.

”S-a simţit experienţa acumulată în toţi aceştia ani, am lucrat mai uşor, am ştiut ce trebuie să urmărim, care sunt regulile şi metodele. A fost o muncă imensă şi ne bucurăm că am reuşit să o ducem la bun sfârşit”, a mai spus aceasta.

De asemenea, profesoara a conceput şi caiete ale elevului pentru această disciplină, la clasa a V-a şi clasa a VI-a.

Marinela Mocanu este şi membru în Comisia Naţională de Specialitate pentru educaţie tehnologică, iar de anul trecut este membru în Corpul de experţi al Corpului de Control al Ministerului Educaţiei.