Primarul din Berchişeşti, Violeta Ţăran, a anunţat că Primăria şi Consiliul Local vor sprijini şi în acest an şcolar unităţile de învăţământ din această comună. Violeta Ţăran a participat la deschiderea noului an şcolar de la Şcoala Gimnazială Berchişeşti, alături de inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, Gabriela Mihai, şi de deputatul Emanuel Havrici. „Emoţionată ca în fiecare septembrie, am participat la festivitatea de deschidere a noului an şcolar organizată de Şcoala Gimnazială Berchişeşti. Alături de noi, i-am avut ca invitaţi speciali pe doamna inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, Gabriela Mihai, şi pe domnul deputat Emanuel Havrici, a căror prezenţă a contat foarte mult pentru comunitatea noastră, şi le mulţumesc mult că ne-au fost alături”, a spus Violeta Ţăran. Ea a subliniat faptul că nu multe comune din România dispun de o sală de sport precum cea din comuna Berchişeşti. „Astfel, efortul administraţiei locale de a oferi cele mai bune condiţii copiilor a fost unul lăudabil. În aceste condiţii, consider că elevii şi părinţii lor vor realiza la adevărata dimensiune că anii de şcoală sunt vitali pentru viitoarea realizare profesională şi personală, iar copiii se vor implica la un nivel înalt, ca şi până acum, în anul şcolar ce a început”, a mai precizat primarul din Berchişeşti.

Violeta Ţăran a ţinut să le mulţumească tuturor cadrelor didactice din Berchişeşti pentru efortul lor de a-i pregăti pe copii, „ştiut fiind faptul că dascălul este al doilea părinte al elevilor”. „Părinţii şi bunicii trebuie să aibă încredere în copii şi nepoţi, să le insufle curaj şi pasiune pentru învăţat, pentru a-şi duce la bun sfârşit şi cu rezultate foarte bune activitatea şcolară din acest an! Primăria şi Consiliul Local vor sprijini şi în noul an şcolar unităţile de învăţământ din comuna Berchişeşti, asigurând toate cele necesare unui învăţământ de calitate! Mulţumesc elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi bunicilor! Mult succes, inspiraţie şi putere de muncă în noul an şcolar”, a încheiat Violeta Ţăran.