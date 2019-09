Pe esplanada Casei de Cultură Suceava

O seară specială, un regal de muzică, lumini, culoare, virtuozitate, profesionalism, oferită de Rotary Club Suceava Bucovina sucevenilor dornici să guste din frumuseţea muzicii clasice. O seară cu emoţii şi culoare, cu flori, lumini, show de lasere de ultimă generație şi efecte pirotehnice spectaculoase, o seară în care Suceava a fost din nou la înălțime. În acest fel putem descrie seara de luni, 9 septembrie, o seară unică, în care mii de suceveni au ales să-şi petreacă mai bine de două ore în compania celor 120 de artişti de elită, a artiştilor de la Filarmonica Naţională ”S. Lunchevici” din Chişinău - dirijor Mihail Agafiţa, Capela Corală Doina - dirijor Ilona Stepan, Corpul de Dans, soliştii Tatiana Costiuc (soprană), Igor Țurcan (tenor), Marin Gheraş (nai), Eugen Negruţă (acordeon). Muzicienii au interpretat arii celebre de muzică clasică spre bucuria publicului care i-a aplaudat la scenă deschisă.

Repertoriu bine ales

Prim-dirijorul şi conducătorul artistic al Filarmonicii Mihail Agafiţa, maestru în artă, un valoros reprezentant al tinerei generaţii de dirijori, a reuşit să facă, într-un decor din care nu au lipsit buchete superbe de flori, dar nici artificii, proiecții de lumini, spre încântarea publicului, o incursiune în lumea muzicii, interpretând creaţii din diferite epoci şi în variate genuri stilistice, precum Carmina Burana de C. Orff, Vals din Dulcea și tandra mea fiară (E. Doga), Dansuri românești (Bela Bartok), Nessun dorma (G. Puccini), Libertango (A. Piazzolla), Opale Concerto (R. Galliano), Vals nr. 2 din suita a II-a de jazz (D.D. Șostakovici), Les filles de Cadix (L. Delibes), Intermezzo (La boda) de G. Gimenez, Granada de A. Lara, Corul Țiganilor din opera Trubadurul de G. Verdi, Va pensiero, opera Nabucco de G. Verdi, Non ti scordar di me de E. Curtis, Oblivion de A. Piazzolla, Hora staccato de Gr. Dinicu, Ciocârlia de Gr. Dinicu, Vals din drama Mascarade de A. Haciaturian, Corul și dansul țăranilor din Actul 1 al Operei Evgheni Oneghin de P. Ceaikovski, Corul fetelor Tabloul 3, Actul 1 al operei Evgheni Oneghin de P. Ceaikovski, Solovei de A. Aliabiev, Dansuri cumane din opera Prințul Igor de A. Borodin, Time to say goodbye de Fr. Sartori și Radetzky – Marsch de J. Strauss.

Creaţiile abordate de artiştii din Republica Moldova, particularităţile stilistice, talentul, profesionalismul lor au făcut ca publicul să vibreze, să aprecieze şi să se bucure de o seară de poveste şi să-i răsplătească pe artişti cu aplauze îndelungi. Tabloul de început de septembrie a fost completat luni seară şi de cele trei perechi de dansatori profesionişti venite de la Chişinău, care au evoluat în faţa scenei şi a miilor de suceveni pe anumite fragmente muzicale.

„Dăruiţi comunităţii împreună cu Rotary”

„Dăruiţi comunităţii împreună cu Rotary” este mesajul cu care membrii Clubului derulează acest proiect şi în 2019, după extraordinarele ecouri ale primelor şapte ediţii ale evenimentului. Prezentatoarea evenimentului a fost Cătălina Bălăceanu, membră a Clubului Rotary Suceava Bucovina, dar programul concertului a fost prezentat de Agnesa Rusu, directorul adjunct al Filarmonicii Naţionale ”S. Lunchevici” din Chişinău, care a primit din partea Primăriei municipiului Suceava o diplomă de excelență și o plachetă aniversară în semn de prețuire, pentru că Filarmonica Naţională ”S. Lunchevici” este „un ambasador al artei și culturii”.

Tot în cadrul evenimentului de luni seară, olimpicii Paul Rebenciuc și David Turturean, elevi ai Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava, au primit din partea Clubului Rotary Suceava Bucovina câte o bursă în valoare de 500 de euro, au fost chemați pe scenă și au fost aplaudați de miile de oameni aflați în centrul municipiului Suceava.

Caz umanitar

Ca în fiecare an, evenimentul a avut și o latură umanitară. În pauza de aproximativ 10 minute, în public s-au aflat voluntari purtând câteva urne, unde fiecare spectator a putut să depună o sumă de bani, pentru construirea unei case pentru o familie nevoiașă din Dolhasca, care are cinci copii minori, copii care fac mari eforturi să meargă la școală. Ei locuiesc într-o cameră de 12 metri pătrați și nu au curent electric. Prezentatoarea evenimentului, Cătălina Bălăceanu, a spus că se pot face donații în continuare, pentru a ajuta familia Bahrin din Dolhasca să-și construiască o casă. În acest sens, a fost pus la dispoziția doritorilor un număr de telefon, 0732 044 440, în rețeaua Vodafone, la care pot apela persoanele care vor să facă donații pentru acest caz umanitar.

Aceasta este normalitatea!

Spectacolul de lasere, muzica şi focul de artificii de la finalul unei seri memorabile, după cum au spus organizatorii, au făcut ca evenimentul să fie complet, pe gustul tuturor, spectatorii fiind deja cu gândul la ediţia din 2020. Organizarea regalului de muzică clasică la Suceava „Simfonii de toamnă”, ediţia a VIII-a, a fost posibilă datorită partenerilor care s-au alăturat evenimentului, proiectul fiind susţinut de nume importante din mediul de afaceri local, de autorităţile locale şi judeţene, precum şi de mass-media.

„Acest eveniment a ajuns de la statutul de proiect la statutul de eveniment datorită superbului public, sucevenilor care s-au regăsit în ceea ce am adus pe scenă şi ne-au determinat să fim mai buni cu fiecare an ce trece. Aceasta este normalitatea spre care ne îndreptăm şi pe care ne-o dorim la noi acasă, în Suceava. Mulţumim pentru susţinere, Suceava!”, au declarat reprezentanţii Rotary Club Suceava Bucovina, preşedintele Eugen Scriban şi managerul de proiect, Dan Ioan Cuşnir. Din anul 2015, evenimentul „Simfonii de toamnă” a inclus și o latură umanitară, astfel că în perioada 2015-2018, cu ajutorul publicului, s-au adunat aproximativ 40 de mii de euro, bani cu care au fost sprijinite mai multe proiecte sociale.