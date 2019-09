Rădăuți

Anul școlar 2019-2020 a fost inaugurat ieri la Rădăuți, în câteva unități de învățământ, de primarul Nistor Tatar și de reprezentanți ai administrației locale. Șeful executivului rădăuțean a participat la festivitățile de la școlile gimnaziale „Mihai Eminescu” și „Dimitrie Cantemir”, la Colegiul Tehnic și la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”. „Mă bucur că am putut participa la inaugurarea noului an de învățământ și încerc să fiu alături de școală pentru că trebuie să existe, cu adevărat, un parteneriat între părinți, societatea civilă, administrație și școală, pentru că doar așa putem duce lucrurile spre mai bine. Tinerilor le doresc, la început de an școlar, mult curaj, multă putere de muncă și multă dragoste de carte. În același timp, felicit și colectivul didactic de la această unitate de învățământ, care face parte din elita suceveană”, a declarat primarul Tatar după festivitatea de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”. La rândul său, directorul unității de învățământ, profesorul Adrian Puiu, a afirmat: „Sper că noul an școlar va fi cel puțin la fel de rodnic ca și cel de anul trecut. Punem accent pe educația elevilor pentru viață, pentru dezvoltarea personalității fiecăruia dintre ei, astfel încât să se observe pe parcursul vieții lor că au absolvit cursurile școlii noastre”. În acest an, la unitatea de învățământ amintită mai sus se pregătesc aproape nouă sute de elevi, mai precis 872.