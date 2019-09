Investiţii

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat luni la deschiderea anului şcolar la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ”Sf. Andrei” din Gura Humorului, unitate subordonată CJ Suceava.

„Am urat succes în noul an şcolar elevilor, profesorilor şi părinţilor. Mă bucură mult faptul că am reuşit să primim copiii în noul an şcolar cu o şcoală în straie noi. Şcoala arată foarte bine după ce CJ Suceava a alocat fonduri consistente pentru întreţinere şi reparaţii.

Mai mult decât atât, mâine (marţi – n.r.) semnăm ordinul de începere a lucrărilor la o investiţie amplă prin care construim un corp nou de clădire cu P+2E şi facem o extindere cu P+1”, a precizat Gheorghe Flutur.

Valoarea totală a investiţiei se apropie de un milion de euro. Obiectivul de investiţii include 10 săli de clasă, 2 ateliere, o sală multifuncţională.

De asemenea, va fi reabilitată instalaţia de utilizare a gazelor naturale şi va fi realizată o pasarelă de legătură pentru asigurarea accesului între corpul nou şi cel existent.

„Consiliul Judeţean Suceava va continua să fie alături şi să sprijine învăţământul special din judeţul Suceava pentru care vom asigura constant resursele financiare necesare”, a mai menţionat Flutur.