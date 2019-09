Streetball

Finala ediţiei a V-a a Phoenix Cup – Baschet 3x3 va avea loc în acest weekend, în parcarea de la Shopping City Suceava. Manifestarea este organizată de Clubul Sportiv Phoenix şi New York Crew Suceava şi are pentru evenimentul din 14-15 septembrie a.c. un fond de premiere de aproximativ 8.000 de lei, premii în bani şi produse oferite de sponsori, potrivit preşedintelui New York Crew Suceava, Mihnea Onofrei.

Acesta a arătat că evenimentul va avea loc în două etape, prima fiind competiţia de baschet 3x3, cu echipe de trei jucători + o rezervă la categoriile U12, U14, U18, Open şi +35, „competiţie în care participanţii îşi pot etala talentul şi calităţile”. Pentru a doua etapă, publicul este invitat să participe în mod gratuit la mişcare, socializare şi jocuri de badminton, tir cu arcul, baschet, mini-volei, mini-fotbal, curse de trotinete şi role, precum şi la trasee de dezvoltare motrică, puse la dispoziţie de organizatori.

Pe perioada competiţiei se vor desfăşura şi concursuri de aruncări libere, aruncări de trei puncte şi slam dunk, la care pot participa atât sportivii deja înscrişi, cât şi spectatorii.

Înscrierile se fac online, prin completarea formularului din link-ul https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOxVKal3JRHawMD24cJp4Zn6nTPtxbpiRyh0LHOJrRgBxLwg/viewform, iar validarea echipelor se va realiza cel târziu cu o oră jumătate înainte de primul meci, la biroul de check-in specific fiecărei categorii.

Competiţia a început la Dumbrăveni, în perioada 31 august - 1 septembrie, a continuat la Fălticeni, la Şcoala „Mihail Sadoveanu”, şi se încheie în perioada 14-15 septembrie la Suceava.

,,Ne bucurăm că organizăm ediţia a V-a a competiţiei Phoenix Cup – Baschet 3x3, un eveniment ce a debutat în anul 2014 şi care a progresat atât prin calitate, seriozitate, profesionalism, cât şi prin numărul de participanţi şi spectatori, care a crescut de la o ediţie la alta. Anul acesta, alături de New York Crew Suceava, organizăm competiţia la nivel judeţean. Suntem primii care organizează astfel de evenimente în Dumbrăveni şi Fălticeni, locaţii unde deja pregătim copii în scopul performanţei în baschet”, a informat, într-un comunicat pe pagina evenimentului, preşedintele ACS Phoenix Suceava, Andrei Tiperciuc.

La rândul său, preşedintele New York Crew Suceava, Mihnea Onofrei, şi-a exprimat satisfacţia că asociaţia pe care o conduce se află din nou în poziţia de coorganizator al Phoenix Cup - Baschet 3x3, „după o ediţie de succes în anul 2017”. „Membrii echipei noastre sunt entuziasmaţi de oportunitatea de a lucra împreună cu Clubul Sportiv Phoenix. Obiectivul nostru este să aducem un plus de valoare comunităţii sucevene prin acest concurs de streetball”, a afirmat Onofrei. El a mai spus că Phoenix Cup este „un moment prielnic pentru pasionaţii de sport să participe la competiţia care a adunat peste 300 de participanţi şi peste 3.500 de spectatori în ediţiile anterioare”.

Informaţii suplimentare despre eveniment pot fi găsite pe pagina de Facebook

https://www.facebook.com/events/410461052908895/?event_time_id=410461056242228?ti=icl.