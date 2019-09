Slujba oficiată la seminar cu ocazia sfinţirii noului cămin internat și a începerii noului an şcolar

Festivitate

În prima zi a noului an şcolar, în jurul orei 12.00, au avut loc la Seminarul Teologic Liceal ”Mitropolitul Dosoftei” din Suceava sfinţirea şi deschiderea oficială a noii clădiri a Căminului Internat al Seminarului. Realizat pe durata a aproximativ un an calendaristic, Corpul C, cum este cunoscută în proiect clădirea căminului, cuprinde 60 de camere cu două paturi şi baie proprie, pe o suprafaţă totală de 1.040 de metri pătraţi. În stadiu avansat se află şi clădirea destinată capelei-paraclis cu funcţiunea de servicii religioase, cunoscută ca şi Corpul B, cu o suprafaţă de 214 metri pătraţi. Acest spaţiu generos al căminului internat va putea fi fructificat de către Arhiepiscopie şi pe timpul verii, având în vedere cele 120 de locuri de cazare care ar putea fi folosite în scopuri filantropice, culturale, religioase, pentru pelerinii ajunşi în zonă, fiind foarte multe solicitări de acest fel.

Autorităţile şi invitaţii au asistat la slujba de sfinţire a noului sediu al căminului internat

La festivitate au fost prezente înalte feţe bisericeşti şi preoţi din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, reprezentanţi ai autorităţilor judeţene şi locale, alături de elevii seminarului şi părinţii acestora. Festivitatea de inaugurare a căminului internat şi a noului an şcolar a debutat cu o slujbă religioasă oficiată de către Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, Damaschin Dorneanul, însoţit de un sobor de preoţi şi de un frumos cor format din elevii seminarului.

La finalul slujbei, ÎPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, le-a transmis celor prezenţi: ”Aceasta este rânduiala neamului nostru românesc, pentru că şcoala a început în tinda bisericii. Aceasta este o şcoală de vocaţie, pentru că această slujire pentru care vă pregătiţi este o slujire de jertfă, iar construcţia ei este corespunzătoare cerinţelor vremurilor. Noul internat are nişte condiţii cum poate nicăieri nu sunt pentru nişte şcolari, cu ordine şi curăţenie, clădire modernă, făcută cu ajutorul oamenilor de bine ai instituţiilor de stat, un loc binecuvântat de rugăciune, de odihnă şi mai ales de lectură. Sănătate şi bună sporire în noul an şcolar.”

Cuvântul său a fost continuat de către preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, care a subliniat: ”Am ţinut neapărat să fiu prezent astăzi aici, în casă nouă, să vă urez drum bun şi succes la învăţătură, să apreciez în mod cu totul aparte efortul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, care a fost foarte harnică în aceşti ani, după provocarea dureroasă a incendiului de la începutul anului 2015. Drumul seminariştilor din această instituţie este, după cum a spus şi ÎPS Pimen, un drum de jertfă, de smerenie, care va da repere morale societăţii noastre, atât de bolnavă astăzi. Am o mare apreciere pentru ce aţi făcut, pentru cum v-aţi mobilizat şi să vă dea bunul Dumnezeu drum bun în viaţă, să ne călăuziţi, pentru că cei care absolviţi seminarul şi mai departe Teologia deveniţi medicul de familie al societăţii spirituale, care să ne înveţe să fim mai buni, mai toleranţi, mai înţelepţi şi mai patrioţi.”

Primarul Ion Lungu a subliniat în alocuţiunea sa că ”primăria a avut posibilitatea şi a intervenit cu sume importante de bani pentru construcţia sediului seminarului, iar începând din acest an primăria a aprobat un regulament prin care vrem să stimulăm performanţa, elevii cu rezultate deosebite la învăţătură vor fi premiaţi, lucru care va fi votat într-o şedinţă de consiliu local din această lună.”

Au urmat câteva cuvinte adresate celor prezenţi de către inspectorul şcolar general Gabriela Mihai, care a adăugat: ”Mă bucur să mă aflu într-o clădire atât de frumoasă, construită cu acest scop minunat de a forma şi a educa tineri care vor avea grijă şi de sufletul naţiunii noastre. Mă adresez elevilor seminarişti, pe care îi felicit că au ales să fie elevii acestei instituţii de învăţământ. Vă felicit că păstraţi în suflet credinţa pe care v-au sădit-o părinţii voştri şi aţi ales această cale”, urmată în încheiere de directorul seminarului, prof. dr. Bogdan Cojoleancă, care a mulţumit pentru încrederea acordată: ”Vreau să vă asigur că întreg corpul profesoral, împreună cu elevii, ne vom strădui să fim la înălţimea aşteptărilor dumneavoastră, pentru că am simţit că am fost învestiţi cu încredere, că se aşteaptă de la noi roade binecuvântate şi vom face toate eforturile pentru a ne ridica la această înălţime.”

Noile spaţii ale căminului internat au fost în final sfinţite cu agheasmă de către reprezentanţii arhiepiscopiei.