Sportul sucevean

Noul antrenor al echipei de fotbal Foresta Suceava se bucură de sprijin deplin din partea conducerii municipalităţii sucevene în misiunea de a reveni în Liga a II-a.

Discuţiile dintre primarul Ion Lungu şi noul antrenor principal al Forestei, Petre Grigoraş, au avut loc vineri după-amiază, după primul antrenament al forestierilor.

“L-am asigurat de tot sprijinul Primăriei, al Consiliului Local şi al meu personal. Cu el pe banca tehnică a echipei de fotbal avem certitudinea că vom reveni în Liga a II-a. Bun venit la Suceava, Petre Grigoraş!”, a spus edilul sucevean.

Foresta are un nou antrenor principal începând de joi după-amiază, iar sâmbătă, la primul meci desfăşurat sub coordonarea tehnică a lui Petre Grigoraş, echipa suceveană s-a impus cu scorul de 3-0, pe teren propriu, contra celor de la Oţelul Galaţi, sub privirile a 2000 de spectatori.

Petre Grigoraş (54 de ani) este un tehnician binecunoscut şi apreciat în România.

Acesta şi-a început cariera de antrenor în urmă cu 20 de ani, interval de timp în care a pregătit formaţiile Farul Constanţa, FC Oneşti, Oţelul Galaţi, Politehnica Iaşi, Pandurii Târgu Jiu, CFR Cluj şi ASA Târgu Mureş. Ca şi performanţe, a jucat finala Cupei României cu Farul Constanţa în sezonul 2004-2005, a participat cu Oţelul Galaţi în Cupa UEFA, în sezonul 2007-2008, fiind şi vicecampion al României, cu Pandurii Târgu Jiu, în anul 2013.