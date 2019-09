Condamnare

Un bărbat în vârstă de 37 de ani din Suceava, cunoscut oamenilor legii după ce a încălcat în nenumărate rânduri ordine de protecţie emise pe numele său, a ajuns vineri în penitenciar, după ce hotărârea dată de judecători a rămas definitivă. Pe numele său poliţiştii au primit un mandat de executare a pedepsei de închisoare cu executare de 1 an şi 4 luni, bărbatul fiind identificat la una din rudele sale şi trimis sub escortă în Penitenciarul Botoşani.

Bărbatul se afla într-un permanent conflict cu familia, de ani de zile

Problemele în familia lui Marian Lupu au început să apară cu ani de zile în urmă, mai ales în momentele în care acesta consuma alcool, bărbatul devenind violent şi făcând scandal acasă. În urma unul astfel de episod, poliţiştii au completat formularul pentru emiterea unui ordin de protecţie pe numele bărbatului, datele înregistrate arătând un pericol iminent pentru soţia şi copiii acestuia. La mijlocul anului 2017, printr-o hotărâre judecătorească, pe numele său a fost emis ordinul de protecţie, în urma căruia bărbatul a fost evacuat temporar din locuinţă. Bărbatul mai era obligat conform ordinului să nu se apropie la mai puţin de 100 de metri de fosta soţie, de domiciliul şi de locul de muncă al acesteia. Din cauza nerespectării acestui ordin de protecţie impus de judecători, pe numele său a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, Marian Lupu fiind încarcerat în arestul IPJ Suceava. El a fost trimis atunci în judecată pentru săvârşirea a două infracţiuni de nerespectare a hotărârii judecătoreşti şi a fost condamnat la pedeapsa de un an de închisoare cu suspendare, sub supraveghere. Episoadele de nerespectare a condiţiilor impuse acestuia au continuat, iar la începutul lunii noiembrie 2018 şi-a vizitat din nou soţia, deşi nu avea acest drept, magistraţii Judecătoriei Suceava luând decizia înlocuirii măsurii controlului judiciar cu cea a arestului preventiv. Femeia şi copiii acesteia au continuat să fie terorizaţi de vizitele inopinate ale bărbatului şi după eliberarea lui din arest preventiv. Fiind reţinut de mai multe ori pentru perioade de 24 de ore şi ulterior pus în libertate sub măsura controlului judiciar, bărbatul de 37 de ani nu a fost deloc impresionat de tot ceea ce i s-a întâmplat, continuând pe aceeaşi linie, în dispreţ total faţă de hotărârile judecătoreşti. Trimis în judecată pentru aceste încălcări repetate ale hotărârilor judecătoreşti, bărbatul a fost condamnat definitiv de către magistraţii Judecătoriei Suceava, care în cursul zilei de vineri au emis pe numele său un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, conform căruia Marian Lupu a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare cu executare, pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea hotărârii judecătoreşti. În cursul aceleiaşi seri, bărbatul a fost ridicat de la domiciliul unei rude şi trimis sub escortă la Penitenciarul Botoşani, unde îşi va ispăşi pedeapsa.