Noian de infracţiuni

Poliţiștii suceveni au acţionat acum două zile într-un caz de înșelăciune în care s-au adunat nu mai puţin de 21 de plângeri de la persoane care au comandat mobilă de la o firmă cu sediul în Zvoriștea, plătind sume mari în avans, fără a mai primi însă și marfa comandată.

Vlad Luchian, în vârstă de 35 de ani, din Zvoriștea, este acuzat de un noian de infracţiuni comise în interval de aproape doi ani de zile, prejudiciul care i se impută fiind de peste 330.000 de lei. Anchetatorii au arătat că acesta se prezenta sub calitate mincinoasă de administrator de firmă care produce mobilă și nu avea cum să onoreze comenzile pentru că nu dispunea de posibilitatea confecţionării mobilierului, societatea neavând angajaţi. El se prezenta, arată anchetatorii, ca producător naţional de mobilier.

Cum se dau ţepe mari cu contract și clauze clare

Monitorul de Suceava a relatat despre suspiciunile cu privire la Vlad Luchian încă din luna februarie a acestui an.

Acum două zile, pe 5 septembrie, poliţiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, au pus în executare trei mandate de percheziţie domiciliară, la Suceava și Zvoriștea, la domiciliul suspectului și respectiv la sediul firmei Elinger SRL, amplasat în satul Dealu, comuna Zvroiștea.

Vlad Luchian era deja urmărit penal, el fiind acuzat de înșelăciune în formă continuată (21 de infracţiuni), spălarea banilor, evaziune fiscală și delapidare, toate în formă continuată.

În baza reclamaţiilor depuse și a cercetărilor derulate a rezultat că în perioada iunie 2017-februarie 2019, Vlad Luchian a indus în eroare 21 de persoane vătămate, cu care a încheiat contracte de prestări servicii și facturi fiscale de avans privind executarea de piese de mobilier comandate.

Bărbatul, rezultă din cercetări, își făcea reclamă pe internet și pe facebook ca producător naţional de mobilier din PAL şi MDF vopsit, deși nu avea această calitate.

„A indus în eroare 21 de persoane vătămate din diverse judeţe ale ţării cu ocazia încheierii unor contracte de prestări servicii, prezentându-le ca adevărate, respectiv că va executa piesele de mobilier comandate, deşi nu dispunea de posibilitatea confecţionării acestora, societatea neavând angajaţi, acţiunile întreprinse având scopul de a obţine pentru el un folos patrimonial injust în valoare totală de 332.100 lei”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava.

Practic, cu alte cuvinte, suceveanul este acuzat că încasa bani în avans pentru execuţie și livrare mobilier, încheind contracte în acest sens, cu obligaţii asumate, însă apoi nu le mai onora.

Alte capete de acuzare asupra aceluiași Vlad Luchian vin de pe partea de evaziune fiscală. Bărbatul retrăgea sumele din contul firmei și le însușea în conturile personale, pentru a se sustrage de la obligaţiile legale.

În cadrul percheziţiilor, poliţiștii au ridicat mai multe documente contabile, pentru completarea probatoriului.

Pe numele bărbatului în vârstă de 35 de ani a fost emisă o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, în baza căreia acesta a fost introdus în arestul poliţiei judeţene. Vineri, la expirarea ordonanței, bărbatul a fost pus în libertate, însă sub măsura controlului judiciar, având impuse mai multe restricții și obligații de la care nu are voie să se abată.

Cazul concret al unui client purtat cu vorba și ameninţat cu judecata când a cerut banii înapoi

În luna februarie a acestui an, un client din Bucureşti a trimis o plângere redacţiei ziarului nostru, în care relata cum s-au derulat evenimentele de la încheierea contractului cu Elinger SRL.

Eugen Sandu a relatat că în martie 2018 a făcut o comandă de mobilă la SC Elinger SRL din comuna Zvoriştea. La data de 16 martie au fost făcute măsurătorile în apartamentul său din Bucureşti (n.r. personal de către Vlad Luchian), iar în cursul zilei de 17 martie a fost semnat contractul pentru confecţionarea mobilei, cu scadenţă la data de 26 mai 2018. Două zile mai târziu clientul a virat prin bancă un avans de 11.500 de lei către Vlad Luchian, din totalul de 16.500 de lei care reprezenta contravaloarea totală a contractului.

”În luna iunie, după repetate amânări din varii motive, întârzieri sau nereguli la piesele de mobilier, Vlad Luchian, administratorul firmei care a venit la măsurători, a decis din senin că e mai bine pentru dumnealui să ne dea banii înapoi, căci mobila nu o mai aduce înainte de mutarea noastră în apartament, pe 7 iulie 2018. Noi aveam nevoie de mobilă, nu de bani, cu atât mai mult cu cât în ziua mutării în casa nouă, cu un bebeluş de câteva luni, casa era goală şi noi eram cu sacii plini de lucruri în mijlocul casei. La data de 21 septembrie 2018, după alte amânări şi minciuni, am reuşit să ajungem la Vlad Luchian prin intermediul unei cunoştinţe din Suceava. În urma discuţiei avute cu administratorul, am reuşit să obţinem de la el 2.500 de lei, în tranşe de 500 şi apoi 2.000 de lei. Restul de 9.500 lei a spus că nu îi vom mai vedea niciodată, că nu are nimeni ce să-i facă, ba mai mult ne ameninţa cu judecata dacă nu îl lăsăm în pace.”

Vlad Luchian nu a recunoscut nimic

Clientul nemulţumit s-a adresat Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Suceava. Acolo, la vremea respectivă, mai erau deja înregistrate încă şase plângeri, în care clienţii îl acuzau pe același Vlad Luchian că nu le-a livrat mobila comandată şi nu le-a fost restituit nici avansul plătit.

Contactat atunci de Monitorul de Suceava, Vlad Luchian declara că se confruntă cu o încercare de denigrare a activităţii firmei pe care o conduce. El dădea vina pe client, spunând că acesta nu a fost mulţumit de mobilă și că a cerut banii înapoi, dar el nu mai are cum să îi returneze pe toţi. Suceveanul mai declara senin că în zece ani de activitate a avut doar câţiva clienţi nemulţumiţi.

Suceveanul se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o decizie definitivă a instanțelor de judecată.