Cu Egros Suceava te pregăteşti cu premii pentru un an de nota 10

Cu Egros Suceava te pregăteşti cu premii pentru un an de nota 10

În perioada 26 august – 29 septembrie 2019 Egros Shopping Suceava– un altfel de BAZARorganizează o campanie promoțională de fidelizare a clienților complexului. Toți vizitatorii care fac cumpărături de minim 5 lei pe un singur bon fiscal, în cadrul Egros Shopping Suceava în perioada campaniei, pot câștiga un voucher de cumpărături pe oră, cu o valoare maximă de 100 lei TVA inclus.

Atât câștigătorul cât și voucherele oferite ca premiu, vor fi desemnate prin tragere la sorți, din oră în oră, de către comisia de premiere aflată în cadrul complexului, fiecare participant putând fi desemnat o singură dată câștigător pe durata de desfășurare a campaniei.

Vor fi oferite în total 280 de tichete valorice: 100 tichete valorice de 100 lei TVA inclus și 180 tichete valorice de 50 lei TVA inclus.

Se vor acorda prin tragere la sorți 8 premii zilnice (câte un premiu în fiecare oră în intervalul 10-17 inclusiv). Persoana desemnată de Egros Shopping Suceava va extrage în fiecare oră numărul culoarului, numărul standului și valoarea premiului oferit.

Valoarea totală a premiilor se ridică la 19.000 lei TVA inclus.

Regulamentul promotiei poate fi consultat in locatie sau pe www.egros.ro.

Complexul comercial Egros Shopping Suceava - un altfel de BAZAR este unul dintre cele mai noi centre comerciale din municipiul Suceava, cu o suprafață construită de circa 20.000 de metri pătrați și o investiție de peste 15 milioane de euro.

Egros este un concept de centru commercial unde toti vizitatorii pot gasii aproape tot ceea ce isi doresc. Cu peste 600 de standuri comerciale, cu suprafețe cuprinse între 12 și 200 de metri pătrați cumparatorii pot alege din nenumarate categorii de produse disponibile: de la marochinărie, îmbrăcăminte, încălțăminte, jucarii, pana la accesorii petrecere, accesorii GSM, farmacii si mobila. In plus, daca obosesti te poti odihni in zona food. Ai la dispozitie atelier de retuș sau un loc unde poti sa citesti o carte.

Clienții au posibilitatea de a alege dintr-o gamă variată de produse la prețuri accesibile, în spații modern amenajate, care garantează confortul unei experiente de shopping.