Prin acordarea de facilităţi fiscale

Datorii foarte mari către bugetul local ar putea fi recuperate de administraţia locală de la firme şi persoane fizice, dacă acestora le-ar fi anulate majorările de întârziere, consideră primarul de Suceava, Ion Lungu.

Primarul a declarat, ieri, în conferinţă de presă, că în baza unui nou act normativ emis de Guvern în urmă cu o lună de zile, respectiv OUG nr. 6/31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, scutirile de majorări de întârziere la plată pot fi acordate şi de autorităţile locale. Lungu a arătat că primăria are de încasat „creanţe certe” de 60,652 de milioane de lei, care înseamnă în jur de 13 milioane de euro, din care suma de 42,7 milioane de lei sunt debitele propriu-zise şi 16,7 milioane de lei majorările de întârziere. „În măsura în care am acorda aceste facilităţi, de 3,5 milioane de euro scutiri de majorări, am încasa 9,3 milioane de euro”, a afirmat primarul de Suceava. Acesta a spus că va prezenta Consiliului Local un proiect de hotărâre referitor la acordarea de facilităţi fiscale, posibil chiar în şedinţa din această lună, „în aşa fel încât să putem stimula încasarea banilor de la cei care au restanţe la primărie”, cu menţiunea că „sunt condiţionate aceste încasări de majorările pe care vrem să le anulăm”.

Lungu a subliniat că procedura de anulare a majorărilor cuprinde mai mulţi paşi şi condiţii, printre care stingerea obligaţiilor de plată până la 31 decembrie 2018, stingerea obligaţiilor de plată pe 2019, o „foaie de parcurs” la care contribuabilul cu datorii se angajează în momentul în care solicită acordarea de facilităţi fiscale.

Primăria Suceava mai are şi debite „incerte”, de circa 5 milioane de euro

Potrivit primarului, din datoriile înregistrate la primărie circa 70% sunt debite şi restul sunt penalităţi şi majorări de întârziere. „Vrem să dăm o gură de oxigen agenţilor economici şi persoanelor fizice. De aceste facilităţi sunt în situaţia de a putea beneficia peste 4.600 de roluri la persoane juridice şi peste 29.700 de roluri la persoane fizice. Avem nevoie de bani ca de aer, vin şi aceste proiecte europene, ne trebuie şi acolo câteva milioane de euro pentru cofinanţare. Contribuţia primăriei este de 2%, dar la toate proiectele sunt cheltuieli neeligibile, care trebuie suportate de primărie. Sper să aprobăm proiectul în Consiliul Local, să finalizăm procedura şi s-o facem funcţională, în aşa fel încât până la sfârşitul anului să putem încasa o mare parte din aceşti bani restanţi”, a declarat Ion Lungu.

Pe lângă debitele „certe”, de circa 13 milioane de euro, în evidenţele primăriei mai sunt şi cele aşa-numite „debite incerte”, de aproximativ 5 milioane de euro, care provin de la firme în insolvenţă sau în faliment, în special din zona industrială. Dacă cele certe au o vechime de doi, trei ani, debitele incerte au o vechime apreciabilă, în unele cazuri şi de 15 ani. „Pe cele incerte le ţinem în viaţă, an de an facem modificări. Vin în special din zona industrială, unde sunt insolvenţe, falimente, unde suntem la masa credală şi este greu de estimat ce, cum şi dacă le vom mai încasa vreodată. Până se radiază firma trebuie să urmărim aceste creanţe incerte”, a mai spus primarul Ion Lungu.