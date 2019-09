Bănci goale

Elevii de clasa a VII-a vor începe anul şcolar doar cu manualele de limba franceză şi limba latină, cărţile de la celelalte discipline şcolare urmând să ajungă pe băncile acestora după data de 9 septembrie.

Este o situaţie cu care această generaţie s-a confruntat în fiecare an, din clasa întâi şi până în acest an, elevii neprimind niciodată manualele la timp.

Pentru clasa a VII-a, ministerul trebuie să înnoiască manualele de la toate disciplinele în concordanţă cu noua programă şcolară, ministerul de resort începând, în urmă cu şapte ani, reforma curriculară.

Potrivit inspectorului şcolar general din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Suceava, prof. Gabriela Mihai, ”la clasa a VII-a au ajuns la noi manualele pentru două discipline – limba franceză şi limba latină. Urmează să ajungă, în următoarele două săptămâni, şi manualele pentru celelalte discipline”.

Aceasta a mai menţionat că pentru elevii claselor I, stocul de manuale a fost schimbat în totalitate, achiziţia şi distribuirea acestora finalizându-se.

Pentru celelalte clase, manualele sunt transmisibile, reînnoirea lor fiind posibilă în limita a 20% din efectivul de elevi, pentru clasele II-IV, şi în limita a 15%, pentru clasele a V-a şi a VI-a.

”Pentru clasele VIII-XII, procesul de completare a stocurilor de manuale prin retipăriri a fost realizat prin intermediul IŞJ, care a avut alocată în acest scop suma de 422.621 de lei. Suma a fost defalcată pe şcoli, proporţional cu numărul de elevi din fiecare unitate”, au mai informat reprezentanţii Inspectoratului Şcolar.