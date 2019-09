Colectare selectivă

Municipiul Suceava a devenit unul dintre primele oraşe din ţară care a trecut la colectarea deşeurilor menajere printr-un sistem de buncăre semiîngropate şi îngropate, prin punerea în funcţiune a primelor 100 de platforme cu containere aflate doar parţial la suprafaţă.

Inaugurarea noului sistem s-a făcut marţi dimineaţă, în prezenţa unei delegaţii a Ambasadei Finlandei, ţara din care a fost importat, a firmei producătoare, Molok OY, precum şi a unei delegaţii a Agenţiei Guvernamentale pentru Eficienţă Energetică, din Republica Moldova.

„Este un moment important în privinţa gestionării deşeurilor menajere în oraşul nostru. Este o metodă modernă pentru gestionarea celor 100 de platforme semiîngropate, a căror amenajare se finalizează săptămâna aceasta. Operaţiunea va fi optimizată în timp, pentru ca golirea containerului să se facă în aproximativ două minute. Licitaţia de salubrizare menajeră a fost câştigată de asocierea de firme Diasil – Ritmic, care, conform contractului, trebuie să facă investiţii de 9 milioane de euro. Iată că se fac aceste investiţii. În primul an aveau de montat 50 de containere semiîngropate şi iată că au montat deja toate cele 100, câte au prevăzute în contract, plus că au adus, tot din Finlanda, 50 de platforme îngropate, care vor fi montate în acest an. Vreau să-i felicit şi să-i mulţumesc firmei Molok pentru echipamentele furnizate, precum şi echipei de la Ambasada Finlandei, pentru sprijinul acordat. Țările nordice sunt campioane în ceea ce priveşte implementarea de soluţii moderne pentru problemele de mediu, iar prin această investiţie continuăm practic ideea de Suceava – oraş verde, pentru care s-a acţionat până acum prin modernizarea iluminatului public, transport electric, centrală de termoficare pe biomasă, iar acum un sistem modern de colectare a deşeurilor. Sunt convins că sucevenii vor aprecia şi sunt convins că avem cel mai modern sistem de colectare a deşeurilor menajere din România”, a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu.

Platformele semiîngropate cuprind 6 containere cu o capacitate de 3 mc fiecare, 4 pentru fracţie umedă (gunoi menajer) cu capac negru şi 2 cu capac galben, pentru fracţie uscată (reciclabile), conform instrucţiunilor afişate la fiecare loc de colectare.

„Facem un apel către suceveni să ne ajute să gestionăm în mod corespunzător aceste echipamente şi să păstrăm curăţenia oraşului!”, a mai spus edilul sucevean.

Delegaţia Finlandei, impresionată de eforturile Sucevei de a fi un „oraş verde”

Invitaţii de peste hotare, reprezentanţii administraţiei locale, dar şi sucevenii din zona străzii Ion Vodă Viteazul, lângă Mănăstirea Sfântul Ioan, unde a fost realizat primul punct de colectare semiîngropat, au asistat la o demonstraţie de manevrare a noilor echipamente, golirea containerele fiind făcută cu autospeciala dotată cu braţ mecanic.

„Văd că Suceava se preocupă mult de mediu şi au programe bune, precum cele de transport electric, iluminat şi acum de gestionare a deşeurilor – este o obligaţie pe care o avem pentru viitorul nostru, al tuturor! Putem fi parteneri în această privinţă, pentru că noi investim foarte mult în cercetare, educaţie şi dezvoltare, considerăm că putem împărtăşi din experienţa noastră şi României”, a spus Anne M’Rabet - adjunct al şefului de misiune în cadrul Ambasadei Finlandei.

Alături de Anton Curelariu – Diasil Service SRL şi Costel Corneanu – Ritmic SRL, reprezentanţii firmelor de salubrizare care implementează în Suceava unul dintre cele mai moderne sisteme de colectare a gunoiului menajer din Europa, s-au aflat reprezentaţii firmei producătoare a echipamentelor - Samuli Moilanen, director de vânzări Molok OY, şi Damir Budanek, reprezentant Molok OY pentru Europa de Est.

Acces liber către platformele de colectare a gunoiului, obligatoriu

Trecerea la noul sistem de colectare a deşeurilor nu se face deodată în tot oraşul, deşi platformele semiîngropate sunt răspândite în toate cartierele, containerele de suprafaţă fiind în continuare necesare în multe zone, mai ales că autospecialele care deservesc noul sistem sunt foarte mari şi necesită spaţiu mai larg de acces.

„Treptat, toate containerele de suprafaţă vor fi îndepărtate, fiind puse în funcţiune cele semiîngropate (acestea nu pot fi accesate de persoane neautorizate, două treimi din volumul recipientului se află în subteran şi sunt prevăzute cu capace etanşe).

Cu toţii trebuie să colectăm selectiv! Nu este doar o obligaţie legală, ci şi una de educaţie civică şi trebuie să devină o obişnuinţă pentru suceveni”, a explicat viceprimarul Lucian Harşovschi, care s-a ocupat de realizarea contractului de delegare a salubrizării şi de implementarea în teren a noului sistem de colectare a deşeurilor.

Acesta a făcut apel la suceveni să lase liber accesul maşinilor operatorului de salubritate către platformele de depozitare a deşeurilor - zonele marcate cu galben din apropierea platformelor, pentru că modul de preluare a deşeurilor este diferit de cel de până acum, necesitând un spaţiu suplimentar pentru braţul macaralei.

Conform unei decizii de Consiliu Local, neasigurarea sau obstrucţionarea căilor de acces a mijloacelor de transport pentru ridicarea deşeurilor municipale se pedepseşte cu amendă de la 800 la 1500 de lei pentru persoanele fizice şi de la 1500 la 2500 de lei pentru persoanele juridice.