Amintiri din Comunism

Fluxul memoriei

În constituţia Republicii Franceze scrie clar că statul recunoaşte toate cultele religioase (nu cred că şi ultimele venite de peste ocean), dar nu le finanţează. Idee care vine direct de la Marea Revoluţie Franceză. Cultele religioase trebuie să sprijine statul financiar, aşa ar trebui să se scrie în constituţia noastră ce va să fie. N-ar mai trebui noi taxe, pe care guvernele le tot pun în buna tradiţie fanariotă, când se inventase fumăritul, după cum am învăţat la şcoală. Mucarerul mare şi mucarerul mic, două biruri pentru Poarta otomană stăpânitoare, dar şi pentru boieri. Degeaba îi critică mulţi pe mârlanii de ţărani (cum l-a catalogat un semi-ţigan pe preşedintele republicii), că ei au construit canale şi transfăgărăşane, uzine şi metrouri, asta după ce li s-a luat totul la colhoz. Ei au plătit mucarerul mare şi mucarerul mic, aşa tâmpiţi cum erau. Câte răscoale au făcut? Puţine, după mine, care nu am putut duce mai departe tradiţia înaintaşilor mei analfabeţi. Dacă nu s-a putut, nu s-a putut… Nu pot spune, ca fiul preotului din Ciucea, talentatul poet Octavian Goga: De ce m-aţi dus de lângă voi,/ De ce m-aţi dus de-acasă?/ Puteam să fi rămas la boi… Care boi? Aveam noi boi, car, cai, sanie etc.? Nu aveam decât o vacă sau două, pentru scurte perioade de timp. Cu tată, cu căruţă cu doi cai, ca ai unchiului Ion, fratele mamei, în anii ‘50, în precolhoz, aş fi stat şi cu boi, dacă aveam, şi la casă, dacă trebuia. Condiţia era să am tată. De aceea fugeam când puteam la sfatul popular şi stăteam în preajma domnilor: preşedinte, secretar, notar, preşedintele cooperaţiei, Gheorghe Goian, fostul preşedinte al sfatului popular, Gheorghe Căjvănean, contabil la cooperaţie, care umbla îmbrăcat naţional, cum am mai spus, cu izmene şi cămaşă înflorată de bumbac, ca studenţii.

Dacă Kogălniceanu cel muieratic nu dezrobea ţiganii, ce-ar fi fost ei acum? Tot robi, ai noilor boieri? Numai că boierii îi puneau la treabă. La prăşit, la cosit, la îngrijit animalele, la alte treburi. Dar, oare, robii ţigani chiar mergeau cu coasa la fân sau la cereale? Am întrebat-o, în copilărie, pe bunica. A râs. Vechilul sau chelarul mergea cu harapnicul în urma tuturor ţăranilor care lucrau pe moşie. Boierul trecea pe drum, tot cu harapnicul, şi-l pocnea pe orice ţăran întâlnit în cale. Şi el nu era dintre vechii armeni Cârste, ci urmaş de machedon fugit de turci. Cărăuşi fiind, machedonii au făcut bani şi au cumpărat aici pământ, devenind boieri. Cel din Costâna de pe la 1800 avea casă mare în Cernăuţi, nu în Suceava. Conacul era în Costâna. Aşa a ajuns şi George Becali boier, cu palat în Bucureşti şi conac la Pipera. Paradoxal este că şi foşti robi ţigani au ajuns boieri, şi încă mari. Şi, în viitor, vor fi cei mai mari moşieri şi capitalişti, iar românii, minoritate naţională, ar putea deveni ei, ţăranii, şerbi pe moşia boierului. Cam aşa ne vede Occidentul acum. Ei spun că noi, urmaşii tracilor cei hoţi, după Herodot, suntem de fapt adevăraţii ţigani. Romii sunt, deci, un popor european, sau chiar mondial, deşi sunt asiatici.