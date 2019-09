Eveniment

Soloneţu Nou a fost pentru o zi capitala Poloniei din România. „Sărbătoarea Roadelor” sau „Dozynki” a fost, ca de fiecare dată, un magnet pentru sute de oameni din comunităţile poloneze din judeţul Suceava, dar şi pentru invitaţi din diverse locuri ale României sau din patria mamă, Polonia.

Standurile cu produse culinare pregătite pentru a fi prezentate musafirilor au reprezentat unul dintre principalele puncte de atracţie. Fiecare comunitate s-a străduit să impresioneze nu doar prin calitatea produselor, ci şi prin modul în care a fost aranjat standul, astfel încât de aici a rezultat o explozie de culori şi aranjamente.

Ana Staşcovean are 65 de ani şi este din Soloneţu Nou, iar până acum nu a ratat nici una din cele 14 ediţii ale manifestării „Sărbătoarea Roadelor”. Ca în fiecare an, s-a implicat trup şi suflet din dorinţa ca standul localităţii pe care o reprezintă să fie cel mai reprezentativ. Dar acest lucru a însemnat implicare şi multă muncă.

„Nu am muncit de una singură, ci a fost o treabă făcută în echipă. Fiecare dintre noi a contribuit cu câte ceva, dar facem acest lucru cu plăcere. Ieri, de exemplu (n.a. - vineri), am muncit timp de 7 ore. Am făcut bigos (n.a. - o mâncare poloneză cu varză şi cârnaţi), dar şi pirogi (un fel de colţunaşi) umpluţi cu prune, brânză de vacă şi brânză de oaie cu cartofi”, a povestit Ana Staşcovean.

Şi pentru comunităţile de polonezi din alte localităţi implicarea a fost la fel de susţinută. La Moara, de exemplu, standul s-a bucurat de prezenţa primarului Eduard Dziminschi, care îşi poartă cu mândrie atât numele, cât şi originea poloneză.

Câte o notă de 10 merită şi celelalte comunităţi poloneze care s-au implicat pentru reuşita evenimentului de sâmbătă, localităţi precum Cacica sau Pleşa, ca să amintim doar două dintre cele prezente, oferind combinaţii care au încântat privirile.

Cuvinte de apreciere pentru comunitatea poloneză din Bucovina

Manifestările de sâmbătă au debutat cu liturghia susţinută de mai mulţi preoţi, printre care s-au aflat episcopul de Iaşi Aurel Percă, trimisul Vaticanului, preotul Ionuţ Stejac, care este originar din Suceava, precum şi părintele Stanislav Cucharec, parohul bisericii de la Soloneţu Nou. La finalul liturghiei, centrul de greutate al manifestărilor s-a mutat în curtea Dom Polski, la standurile pregătite de fiecare comunitate, dar şi locul unde a fost amplasată scena de unde organizatorii şi invitaţii au vorbit, iar formaţiile invitate au susţinut recitaluri pentru publicul prezent.

Ghervazen Longher, preşedintele Uniunii Polonezilor din România, s-a arătat bucuros că „putem fi cu toţii aici, într-un număr mare şi într-o zi specială”, în timp ce Victoria Longher, deputatul din partea comunităţii poloneze în Parlamentul României, a amintit că „este o tradiţie şi o manifestare deosebită şi o excelentă ocazie de a cunoaşte comunitatea poloneză din România”.

Printre invitaţi s-a numărat consulul de la Ambasada Poloniei de la Bucureşti, Andrzej Kalinowski, care în cuvântul său a spus că ştie „foarte bine activităţile de la Soloneţu Nou, pe care le apreciem în mod deosebit”.

La rândul său, Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, le-a transmis celor prezenţi că „în Bucovina este cea mai harnică şi unită comunitate poloneză, care merită respectul tuturor”.

Cuvinte de apreciere au avut şi alţi invitaţi din Polonia, cum ar fi preşedintele Voievodatului Podkarpacie, mareşalul Wladyslaw Ortyl, primarul oraşului Zakopane, Dorula Leszek, dar şi reprezentanta Departamentului de cooperare cu diaspora poloneză, Iwona Fraczek.

La finalul discursurilor, pe scenă au urcat formaţia de dansuri „Solonczanka”, din Soloneţu Nou, dar şi musafirii, Ansamblul Regional de Dansuri „Pogorzanie”, din Gorlice.