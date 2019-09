Omagial

Devenit un reper al artei din Bucovina, cunoscutul şi îndrăgitul artist Radu Bercea a fost sărbătorit joi la Gura Humorului, la împlinirea vârstei de 80 de ani. La sărbătoarea organizată în sălile Casei de Cultură din localitate de către conducerea Primăriei Gura Humorului prin intermediul Centrului Cultural şi sub bagheta primarului Marius Ursaciuc, au ţinut să-i fie alături maestrului prieteni apropiaţi, colegi de breaslă şi iubitori ai artei sale.Despre îndrăgitul artist plastic au vorbit pe rând cei de care îl leagă vechi prietenii şi care îi cunosc munca şi opera îndeaproape.

Personalitatea pictorului şi graficianului Radu Bercea, creionată de vorbitori

Cuvântul de deschidere l-a avut directorul Casei de Cultură, Sever Dumitrache, care a surprins în câteva cuvinte cariera artistică a maestrului: ”Radu Bercea, un artist plastic complex, care a abordat toate curentele, pornind de la grafică şi ajungând la pictură în ulei sau acuarelă. El a ajuns în drumul său artistic la viziuni moderniste asupra creaţiei clasice. Radu Bercea nu este numai artistul pe care îl are Gura Humorului, ci este unul de bază, iar dacă acest oraş arată ca o perlă a Bucovinei, i se datorează în mare măsură şi lui Radu Bercea.”

Despre Radu Bercea a vorbit apoi prietenul său, scriitorul şi profesorul Constantin Bulboacă, care a adăugat: ”Dacă astăzi eu mă simt aici ca la mine acasă se datorează faptului că am avut bucuria să cunosc un om deosebit, pe Radu Bercea, cu ani de zile în urmă. El este un om cu o simţire românească, dintr-o familie de români din Bucovina. Dacă Dumnezeu l-a făcut român adevărat şi l-a făcut să se dedice culorii şi oamenilor, această chemare românească adevărată a fost continuă în sufletul său.”

Un salut omagial transmis de autorităţile judeţene şi de vechii colaboratori ai artistului

Artistul a fost salutat de către conducerea Consiliului Judeţean Suceava, prin intermediul vicepreşedintelui Gheorghe Niţă, care a venit cu daruri pentru sărbătorit: ”În primul rând am venit aici delegat din partea preşedinţiei Consiliului Judeţean Suceava să-i urez acestui om deosebit al nostru, Radu Bercea, la mulţi ani, sănătate multă şi să fie alături de noi tot timpul. Sunt prieten cu Radu Bercea de vreo 40 şi ceva de ani şi am venit cu mare drag aici, pentru că el a fost mereu un mentor pentru noi.”

Pentru a deprinde şi alte tehnici de lucru, Gheorghe Niţă i-a adus maestrului în dar un set de ustensile, pentru ca în timpul său liber să poată încondeia ouă. Mulţi din cei care au venit să-l omagieze pe artistul şi omul Radu Bercea au adus daruri, conducerea ziarului Monitorul oferindu-i maestrului o machetă a primei pagini a cotidianului cu însemnate ştiri despre Radu Bercea apărute în paginile ziarului sucevean de-a lungul numeroşilor ani de colaborare.

Radu Bercea, un punct de sprijin al tărâmurilor culturale ale Bucovinei

Toţi cei care au luat cuvântul în cadrul evenimentului au adus un omagiu personalităţii artistice şi distinsului om Radu Bercea. Prezentă la sărbătoare, Maica Gabriela, stareţa Mănăstirii Voroneţ, a spus şi ea câteva cuvinte despre personalitatea lui Radu Bercea: ”Când noi am venit la Voroneţ, în anul 1991, am găsit un om foarte elegant, un foarte bun sfătuitor în cadrul băncii, iar după aceea am aflat alte daruri ale domniei sale, mai ales după ce a ieşit la pensie. Şi bunul Dumnezeu i-a dat să guste două Raiuri, trăieşte astăzi în Rai pentru că tot ce ne oferă sunt inspiraţiile divine care ies spre noi prin mâna sa şi sunt convinsă că Dumnezeu îl aşteaptă şi în raiul eternităţii.”

Scriitorul Constantin Hrehor a vorbit despre modalităţi de exprimare a artistului Radu Bercea şi a adăugat: ”Memoria lui Radu Bercea este soclul operei lui. Un fel de galerie cu schimonoseli, cu monştri, cu actori de sârmă. În ilustraţia grafică românească, nicăieri nu sunt mai pregnante contrastele victimă–călău, decât la acest autor. Artistul este deopotrivă pictor, grafician şi caricaturist, un bun ilustrator de carte, un realizator de artă folosind tehnici variate, moderne, uneori chiar năstruşnice. Cine vede pastelurile, acuarelele tremurătoare, culorile calde, serafice, nu poate bănui că mâna i-a stat vreodată în niturile cătuşelor. Radu Bercea împlineşte astăzi 80 de ani, aceşti ani fiind un pod invincibil arcuit între Cuciurul Mare şi Gura Humorului. Fie ca acest pod să-i fie trainic precum podul lui Apolodor din Damasc, fie-i cinstite vârsta şi creaţia precum merită un veritabil senior, un model vrednic de urmat de slujitorii artei.”

Scriitorul şi primarul comunei Mănăstirea Humorului, Constantin Moldovan, un vechi prieten al artistului, a adăugat celor spuse de alţii: ”Când spui Radu Bercea, spui bun-simţ, spui modestie, talent, inteligenţă, spirit de sacrificiu. În rest, caracterul şi nobleţea lui îi pledează cel mai bine cauza. Un catren intitulat <Genialul> şi dedicat maestrului sună cam aşa: <A existat un Radu cel Frumos / Există încă Bercea Mondialul / Dar nu există altul mai faimos / Ca Radu Bercea al nostru, Genialul>.”

Cei prezenţi la sărbătoare au putut admira, expuse pe pereţii sălii devenite neîncăpătoare, lucrări de pictură şi grafică din creaţia artistului, care încântă prin culoare şi formă. Surpriza a venit din partea vechiului prieten al artistului, primarul Marius Ursaciuc, cel care a avut ideea organizării unei mese festive în cadrul căreia artistul a fost întâmpinat cu un tort la împlinirea frumoasei vârste de 80 de ani.

Ajuns la o vârstă a împlinirilor şi emoţionat de prezenţa numeroasă a celor care îi apreciază munca şi îl iubesc deopotrivă, Radu Bercea a mulţumit audienţei cu modestia-i caracteristică, declarând emoţionat: ”Eu nu ştiu ce să vă vorbesc despre mine, mă cunoaşteţi toţi şi mă bucur că sunteţi aproape de mine. Asta ştiu să fac, ăsta sunt, am 80 de ani şi vă mulţumesc.”