COMUNICAT DE PRESĂ

SC SMART LIFE SRL anunta finalizarea implementarii proiectului cu titlul: " Provocarea SMART LIFE SRL: un stil de viata activ, cu sprijin POR", finantat in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Imbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijlocii” Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv incubatoare de afaceri”.

Obiectivul general – Dezvoltarea unei noi activitati in cadrul SC SMART LIFE SRL, respectiv domeniul sportiv, al centrelor de fitness.Obiectivului general propus va fi realizat si prin atingerea a două obiective specifice:

OS1. Dotarea noului Centru de fitness Smart Life, prin achizitia a 66 echipamente de fitness, mobilier, 1 sauna, 1 sistem panouri fotovoltaice, 1 sistem control acces, pana la sfarsitul implementarii proiectului.

2.Asigurareaoperariiinvestitiei,princrearea,panalasfarsitulperioadeideimplementareaproiectului,a5noilocuri de munca cu norma intreaga.

Ca urmare a implementarii proiectului, finantat cu sprjin POR, SC SMART LIFE SRL a creat un nucleu tehnologic performant, durabil si incluziv in sfera fitness-ului, prin achizitia a 66 echipamente de fitness de ultima generatie si 1 sauna. Preocuparea SMART LIFE pentu eficientizarea consumului de resurse s-a concretizat prin achizitia unui sistem panouri fotovoltaice. In cadrul proiectului a mai fost achizitionat si un sistem de control si contorizare acces. De asemenea, in cadrul proiectului s-au creat 5 noi locuri de munca, una dintre persoanele angajate provenind din categorii defavorizate.

Atingerea rezultatelor din proiect a contribuit la indeplinirea obiectivului general al proiectului. Totodata indeplinirea indicatorilor si atingerea rezultatelor au avut un impact social si economic prin: introducerea in fluxul productiei a unor echipamente noi de fitness, cresterea competitivitatii firmei prin asigurarea unei baze materiale moderne, ceea ce determina crestereacalitatiisidiversitatiiproduseloroferite,ocrestereaperfomantelorfinanciaresiconsolidareapozitieipepiatadeprofil dinjudetulSuceavasiregionalafirmeiSMARTLIFESRL.Deasemenea,proiectulaavutunimpactsocialdirectpentrupersoanele care au fost angajate pe locurile de munca noucreate.

Reusind sa atinga indicatorii propusi in proiectul de finantare, promovand actiunea acestuia in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala POR, SC SMART LIFE SRL anunta, dupa o perioada de aproximativ 14 luni de zile de la demarare, finalizarea implementarii proiectului propus spre finantare, cu respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila si incluziva, asumate de catre societate.

Proiectul(codSMIS112048)aavutovaloaretotalăde1.292.090,10dincare1.085.790,00Leivaloareeligibilă,acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (738.337,19 Lei) si bugetul national (130.294,81 Lei), si a fost implementat pana la data de 31.08.2019, la punctul de lucru al societatii Str. Sucevei nr. 95 B, mun. Falticeni, jud.Suceava.

Pentru informatii suplimentare, contactati: Ciprian VALEANU, Manager proiect Telefon: 0752126772

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.