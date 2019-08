1-30 septembrie

Alexandria Librării şi Salvaţi Copiii România sunt din nou pe baricade pentru a oferi copiilor o şansă la educaţie. Pentru al cincilea an consecutiv, la început de an şcolar, Alexandria Librării este alături de programele Salvaţi Copiii România, iar împreună îi invită pe toţi românii să se implice în campania de responsabilitate socială ”Cumperi tu, primesc şi ei!”, desfăşurată în acest an sub sloganul ”Suntem Binele pe care-l facem!”.

Fiecare persoană care va face cumpărături din Alexandria Librării se alătură acestei campanii

În perioada 1-30 septembrie 2019, clienţii care vor pregăti ghiozdanele propriilor copii alături de Alexandria Librării şi vor face orice achiziţie din oricare din librăriile Alexandria aflate în 11 judeţe ale ţării vor sprijini şi copiii nevoiaşi înscrişi în programele Salvaţi Copiii România. Alexandria Librării donează sub formă de rechizite către Organizaţia Salvaţi Copiii România 1% din cifra de afaceri. Astfel, fiecare persoană care va face cumpărături de orice natură din Alexandria Librării se alătură acestei campanii şi face un gest concret de încurajare a educaţiei.

Anual, 25.000 de copii abandonează şcoala

Statisticile Salvaţi Copiii în ceea ce priveşte lipsa de educaţie şi abandonul şcolar sunt îngrijorătoare. Anual, 25.000 de copii abandonează şcoala. Mai mult, s-a constatat că există copii care nu au urmat şi nici nu urmează vreo formă de şcolarizare, ceea ce este alarmant. Peste 50% dintre copiii din România trăiesc la limita sărăciei. Aceste aspecte se reflectă în viaţa a generaţii întregi de copii, influenţând fundamental viitorul acestora. Acestea sunt motivele pentru care, timp de patru ani la rând, 2015-2018, Alexandria Librării şi Salvaţi Copiii România au desfăşurat campania ”Cumperi tu, primesc şi ei!”.

Implică-te şi tu!

„Rezultatele campaniilor din anii trecuţi, când sute de copii nevoiaşi s-au bucurat de începutul anului şcolar la fel ca orice alt copil, ne-au încurajat să vă lansăm aceeaşi invitaţie şi în 2019. Peste 400.000 de români au răspuns pozitiv la invitaţia noastră, iar rechizitele au ajuns exact acolo unde era cea mai mare nevoie de ele. Implică-te şi tu! Reducerea abandonului şcolar şi a procentajului mare de analfabetism în rândul copiilor din România sunt şi anul acesta posibile printr-un simplu gest pe care îl facem atât de mulţi... Suntem în continuare preocupaţi de copiii care sunt în pragul abandonului şcolar din cauză că nu au rechizite. Pentru că nouă ne pasă!”, au transmis organizatorii campaniei.