Propuneri

Ieşirea ALDE de la guvernare aduce Organizaţia Judeţeană Suceava a PSD în situaţia de a pregăti nominalizări în vederea ocupării funcţiei de subprefect de Suceava, actualul ocupant al funcţiei, Silvia Boliacu, fiind desemnat de formaţiunea condusă de Călin Popescu Tăriceanu.

Preşedintele Organizaţiei Judeţene Suceava a PDS, senatorul Ioan Stan, a declarat ieri că partidul său are în vedere cel puţin două persoane: subsecretarul de stat în Ministerul Dezvoltării Cristian Şologon şi directorul Agenţiei de Plăţi şi Inspecţie Socială, Ionuţ Adomniţei.

Stan a mai spus că aşteaptă decizia premierului Viorica Dăncilă în ceea ce priveşte prefecţii şi subprefecţii care au fost susţinuţi în funcţii de ALDE.

Pe de altă parte, subprefectul Silvia Boliacu a declarat că nu are nici o problemă să părăsească funcţia, fie prin demitere de către premier, fie ca urmare a unei solicitări din partea partidului care a susţinut-o pentru ocuparea acestei funcţii. Ea a precizat că deocamdată este în concediu de odihnă şi mai are de efectuat aproximativ 40 de zile din concediul corespunzător anului trecut şi acestui an. „Trebuie să conştientizăm că toate funcţiile sunt vremelnice. Nu ţin de funcţie, aştept să ne demită sau o decizie ALDE în acest sens”, a declarat ieri Silvia Boliacu.

Contactat, subsecretarul de stat Cristian Șologon a declarat că dacă decizia PSD va fi ca el să fie noul subprefect de Suceava, se va prezenta la post „la data stabilită”.

Directorul Ionuț Adomniței nu a putut fi contactat telefonic pentru un punct de vedere.