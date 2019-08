Showroom modern

Oricărui trecător pe şoseaua care leagă municipiul Rădăuţi de Suceviţa sau de Câmpulung Moldovenesc, la intrarea în comuna Marginea, vrând-nevrând îi fug ochii spre un imobil modern cu o siglă pe care scrie Sol Victor. Şi tot atunci eşti tentat să crezi că ceea ce vezi este un segment din Europa Occidentală şi nu sediul şi showroom-ul unei firme din comuna bucovineană Marginea.

Povestea businessului care îl are ca protagonist pe tânărul de 28 de ani Victor Solovăstru porneşte în urmă cu aproape 15 ani. Încă din perioada adolescenţei Victor a fost atras de domeniul afacerilor şi în timp ce prietenii lui îşi ocupau timpul cu năzdrăvăniile specifice vârstei, el a preferat să se implice în afacerea tatălui său. Puţin după ce a împlinit 16 ani a preluat frâiele afacerii de familie, iar la 20 de ani şi-a deschis propriul business.

„Încă din start mi-am propus să construiesc o afacere după cel mai potrivit model european, o afacere care să depăşească standardele locale. La această dată Sol Victor vinde tablă cu piatră, ţiglă metalică, gresie, faianţă, parchet, uşi interioare şi obiecte sanitare. Am vizitat târguri de profil din toată Europa şi am înţeles că e timpul ca şi bucovinenii să beneficieze de produse de calitate superioară, produse expuse într-un showroom cu gresie, faianţă, parchet, obiecte sanitare, showroom comparabil cu cele din vestul continentului”, spune omul de afaceri. Victor Solovăstru povesteşte că la momentul când şi-a deschis afacerea în zonă nu exista nici o firmă de profil care să ofere gresie sau faianţă aşa cum se proceda în Occident. „Eu mi-am propus, şi cred că am reuşit, să determin clienţii să facă cea mai bună alegere din cu totul altă perspectivă. Realizăm proiecte 3D, clientul ne spune ce doreşte, iar noi ii punem la dispoziţie mai multe opţiuni, şi facem toate modificările până când solicitantul consideră că proiectul corespunde în totalitate cerinţelor sale”, a mai arătat tânărul întreprinzător.

Victor Solovăstru: La noi raportul preţ-calitate este cel mai bun

Cât priveşte showroom-ul extrem de modern şi de cochet, de multe ori se întâmplă un „fenomen” interesant, „fenomen” care, până la urmă, este în favoarea clienţilor. Mai exact, mulţi din cei care intră acolo sunt cumva intimidaţi de felul cum arată acesta, o îmbinare perfectă între modern, util şi confort pentru oricare locuinţă şi au un fel de reţinere, în sensul că se aşteaptă ca preţurile să fie foarte mari. Însă nu este aşa pentru că Victor Solovăstru a dorit să amenajeze un ambient plăcut pentru clienţi, şi de aceea oamenii rămân miraţi când constată că preţurile produselor de acolo sunt accesibile oricărui buzunar. Firma Sol Victor este importator direct, are exclusivitate la multe produse, şi de aceea îşi permite să practice o politică bună a preţurilor, şi chiar să ofere discounturi.

Victor Solovăstru a precizat: „Pe piaţa de profil există o permanentă concurenţă, şi de aceea am dorit să venim cu ceva nou. La noi raportul preţ-calitate este cel mai bun şi când fac această afirmaţie doresc să menţionez că avem furnizori din Spania, Germania, Polonia, Turcia, şi pentru majoritatea produselor avem exclusivitate în zonă, deci nu concurăm cu nimeni”. Întrucât exigenţele consumatorului de materiale tip ţiglă cresc de la o zi la alta, atât în privinţa materialelor folosite, cât şi a calităţii lor, compania Sol Victor pune la dispoziţia clienţilor şi produse din tablă tip ţiglă, tablă din piatră şi tablă cutată. Şi pentru că noi, bucovinenii, suntem gospodari, şi pentru că ne place fiecăruia să avem casa noastră, fie că deja aţi ridicat o gospodărie, fie că intenţionaţi să faceţi acest lucru, firma Sol Victor este cea mai nimerită soluţie pentru dumneavoastră.

Programul este de luni până vineri, între orele 08.00-17.00, iar sâmbăta, între 08.00-14.00.