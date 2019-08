Recunoaștere

Primăria Adâncata a premiat opt cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie, precum și mai mulți elevi cu rezultate deosebite la învățătură. Ceremonia a avut loc recent pe stadionul din Adâncata, iar premiile au fost oferite de primarul comunei Viorel Cucu. Acesta a premiat opt cupluri de aur, nouă elevi din clasele V-VIII care au obținut rezultate bune la învățătură în anul școlar trecut, precum și doi absolvenți de Academie Militară și un absolvent al Facultății de Medicină. ”Sărbătorim opt cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Sunt oameni deosebiți, adevărate modele pentru comunitatea noastră, oameni cu care ne mândrim și mă plec în fața lor. De asemenea, am premiat nouă elevi de clasele V-VIII cu rezultate bune la învățătură, dar și o absolventă de Medicină și doi absolvenți ai Academiei Militare. Ei sunt viitorul nostru, trebuie să-i încurajăm să învețe și mai bine și suntem obligați să avem grijă de copii, pentru că ei reprezintă comunitatea din Adâncata. Și mă plec și în fața lor. Dacă am greșit cu ceva, îmi cer iertare atât de la ei, cât și de la toți oamenii din sat. Îmi cer iertare de la cei pe care nu i-am ascultat poate suficient sau de la cei pe care nu am avut răbdarea să-i ascult. Avem o comună deosebită cu oameni minunați, cu care mă mândresc oriunde mă duc”, a spus Viorel Cucu. Sărbătorirea cuplurilor de aur a început cu o slujbă de binecuvântare.

Toate cele opt cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie au primit din partea acestuia câte o diplomă și buchete de flori. La final, cele opt familii au fost invitate la un restaurant din Adâncata. De asemenea, atât cele opt familii, cât și elevii și absolvenții premiați au primit premii în bani oferite de primarul Viorel Cucu și de unii consilieri locali din comună.