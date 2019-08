Proiect

Școala de Vară „Mâini dibace, minți agere”, ediția a X-a, a ajuns la final. Evenimentul a fost organizat de Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din municipiul Suceava și s-a desfășurat în perioada 22 iulie – 11 august. Participanții, peste 90 de persoane, s-au bucurat de activitățile din secțiunea „Ne jucăm și învățăm” și de atelierele de creații în limba engleză, de educație pentru sănătate, de încondeiat ouă, de cusături tradiționale, de sculptură și de pictură bizantină.

Toți participanții de la secțiunea „Ne jucăm și învățăm” au arătat cât de creativi pot fi. S-au străduit să realizeze flori de hârtie cât mai frumoase, căsuțe din biscuiți pentru ursuleți, să decoreze obiecte folosind sfoară sau tehnica șervețelului. După cum ne-a spus prof. Ramona Nicoleta Husarciuc, jocurile propuse de coordonatori au avut „mare trecere” la copii și tineri. „Am participat și noi, adulții, alături de copii, amintindu-ne astfel de jocurile copilăriei noastre. Atelierele de lucru au atras copii de vârstă mai mare: gimnaziu și liceu. Au lucrat, au socializat, au găsit rezolvări dacă au apărut obstacole și s-au bucurat împreună de roadele muncii lor”, a completat prof. Ramona Nicoleta Husarciuc.

Pentru coordonatorii atelierelor a fost o perioadă solicitantă (câte opt ore de activități pe zi), dar satisfacția avută la final, când au văzut expuse lucrările copiilor, a fost specială. „Ne-am bucurat unii de alții, copii și coordonatori deopotrivă, am consolidat prietenii, am întâlnit oameni noi și frumoși, am împărțit premii și nu ne-am despărțit până când nu ne-am promis să ne revedem și la alte activități ale Asociației Mereu Tineri, cel mai târziu la următoarea ediție a Școlii de vară. Aduc mulțumiri ostenitorilor și participanților pentru clipele petrecute împreună”, a completat prof. Husarciuc. Detalii despre program pe: asociatiamereutineri.blogspot.com.