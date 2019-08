Ruptură

Pacienţii care vor avea nevoie de un medic cardiolog intervenţionist probabil vor trebui să fie transferaţi la o clinică din alt judeţ. Şi asta pentru că singurul medic specialist cu experienta în acest domeniu, Roberto Haret, părăseşte oraşul. O face în urma unor divergenţe pe care le-a avut cu managerul Spitalului Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, Vasile Rîmbu, asta în condiţiile în care medicul Roberto Haret nu este angajat al acestei instituţii. Spitalul Judeţean are contract de colaborare cu centrul privat MED NEW LIFE, care asigură aparatura, logistica şi personalul necesar (care include nu doar medici, ci şi asistenţi medicali cu experienţă în specialitatea de cardiologie intervenţională, în acest moment existând doar un singur asistent medical pregătit în această specialitate, şi acesta recrutat din cadrul Centrului Med New Life).

Practic, tratarea pacienţilor cu infarct miocardic acut a demarat în Suceava în septembrie 2012, iar pionier în domeniu şi singurul medic în acest interval, a fost medicul Roberto Haret. În cei 7 ani care s-au scurs din momentul în care a demarat această activitate, medicul Roberto Haret şi echipa acestuia au avut 1.899 de pacienţi cu infarct miocardic şi au tratat 2.463 de pacienţi cronici. Sunt cifre impresionante, care nu fac decât să confirme profesionalismul acestei echipe, datele statistice fiind pe primele locuri ca şi calitate în întreaga ţară (mortalitate şi morbiditate ulterioară).

Rezolvarea în acest mod a pacienţilor reduce mortalitatea imediată de la 17% la 4% pentru urgenţe – infarcte şi de la 4% la 0,1% pentru cazurile cronice. Rezultatele depăşesc de sute de ori rezolvarea chirurgicală.

Relaţia s-a rupt în urmă cu circa o lună de zile

Din păcate, relaţia de colaborare care exista între medicul Roberto Haret şi Spitalul Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava s-a rupt în urmă cu o lună.

Deşi exista în derulare un contract ferm cu clauze bine conturate, medicului Roberto Haret i s-a comunicat de către conducerea Spitalului Judeţean Suceava că se va ocupa doar de o parte a pacienţilor şi nu de toţi, cum s-a întâmplat până acum. Trebuie spus că nimeni nu se ocupă de toţi pacienţii într-un centru de acest tip, dar responsabil de întreaga activitate este unul singur.

„Am acceptat acest aspect, deşi era împotriva contractului pe care îl aveam încheiat şi care era în derulare. Spre surprinderea mea, ulterior, doi asistenţi cu care lucram au fost ofertaţi pentru a lucra în cadrul Spitalului Judeţean Suceava, iar aceştia au acceptat. Practic, s-a dorit amputarea echipei pentru a nu mai putea să-mi îndeplinesc atribuţiile contractuale. Totul a culminat zilele trecute, când am aflat că toate urgenţele vor pleca la Iaşi, fără ca centrul Med New Life să fie informat, decizie asupra căreia s-a revenit după numai 48 de ore, conştientizându-se, probabil, care sunt riscurile la care sunt expuşi pacienţii care sunt supuşi unui astfel de transfer. Iar în această perioadă de 48 de ore a fost cel puţin un pacient transferat la Iaşi. Transferarea bolnavilor în acest centru face ca noţiunea de urgenţă să nu mai aibă sens prin creşterea mortalităţii. Ulterior, pe data de 1 august 2019, după ce cel puţin un pacient a fost îndrumat spre Iaşi, fără a fi anunţaţi, am primit o adresă din partea direcţiunii spitalului, că putem trata pacienţii doar până pe data de 12 august 2019. Având în vedere acţiunile spitalului enumerate mai sus, împotriva activităţii medicale a Centrului Med New Life, nu am mai putut asigura tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut până pe 12 august 2019. Eu cred că esenţa conflictului derivă din neînţelegerea de către domnul Vasile Rîmbu, care nu este medic, a naturii acestei activităţi asupra căreia a refuzat să se informeze. Vreau să le mulţumesc tuturor pacienţilor, colegilor şi colaboratorilor cu care am lucrat timp de 7 ani şi să-mi exprim speranţa că într-o bună zi voi reveni acasă, la Suceava”, a spus medicul Roberto Haret.

Mai trebuie spus că formarea de bază a unui medic cardiolog intervenţionist durează minim 3-4 ani, la care se adaugă 1-5 ani până când poate rezolva 99% dintre cazuri. Acesta formare se realizează sub coordonarea şi îndrumarea unui medic senior primar de specialitate.