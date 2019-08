Pe bicicletă

Tronsonul Bucovina din traseul de drumeţie Via Transilvanica este testat pe biciclete de Nicolae al României, nepotul Regelui Mihai I, şi Levente Ianoşi, multiplu campion naţional la bike trial şi fost participant la Campionatul Mondial de Mountain Bike. Nicolae al României a postat pe pagina sa de Facebook, sâmbătă, 17 august a.c.: ”Am început primii kilometri din drumul Via Transilvanica, pornind de la Mănăstirea Putna. Un drum care traversează România de la Putna până la Turnu Severin”, ataşând o scurtă înregistrare video - ”Sunt alături de noul meu prieten din Bistriţa. Avem trei zile pe drum, pe bicicletă, trei zile de plimbare, de distracţie”.

Tronsonul Bucovina al traseului turistic şi de pelerinaj Via Transilvanica are o lungime de 136 de kilometri şi a fost deschis în luna iulie a acestui an. Porneşte de la Mănăstirea Putna, merge către Suceviţa, depresiunea Moldoviţa şi Obcinele Bucovinei, pe la Frumosu, Fundu Moldovei, Sadova, Pojorâta, Iacobeni, apoi prin Vatra Dornei către depresiunea Dorna Candrenilor, Poiana Stampei spre Piatra Fântânele şi Pasul Tihuţa, pe unde se trece în judeţul vecin, Bistriţa Năsăud.

Ghidul drumeţului pe Via Transilvanica, disponibil pe https://www.viatransilvanica.com/ghid/, avertizează că pentru segmentul Bucovina, „fiind o zonă sălbatică”, este recomandabil ca drumeţii să aibă echipament adecvat, apă potabilă destulă şi obiecte de apărare/avertizare împotriva animalelor sălbatice sau câinilor.

„Din respect pentru localnici şi gospodăriile acestora, rugăm drumeţii ca atunci când deschid o poartă (zăvor) să o închidă la loc. Aceste „zăvoare” din lemn sunt puse de obicei pentru delimitarea locurilor unde păşunează vacile, astfel încât ele să nu fugă. Să încercăm să nu deranjăm ordinea pe care ei au lăsat-o şi să trecem ca şi cum nimeni nu ar fi trecut pe acolo”, se subliniază în ghid. De asemenea, sportivii care doresc să parcurgă acest traseu cu bicicleta sunt informaţi că „este un tronson extrem de dificil pentru mountain biking, multe porţiuni având nevoie de kilometri întregi de push bike. Uneori noroiul, lipsa de apă potabilă, coborârile şi urcările dese şi abrupte fac din acest traseu o provocare maximă. Echipa Via Transilvanica nu a parcurs traseul pe bicicletă, de aceea parcurgerea acestuia pe mountain bike este pe proprie răspundere şi nerecomandat din partea noastră!”.

Traseul integral al Via Transilvanica va avea 1.000 de kilometri

Pe acest traseu a pornit Nicolae de România cu bicicleta, alături de un campion naţional de Mountain Bike.

Preşedintele Asociaţiei Tăşuleasa Social, iniţiatorul proiectului Via Transilvanica, Alin Uhlmann Uşeriu, a subliniat că în Ghidul Drumeţului pe Via Transilvanica sunt informaţii importante despre toate etapele de pregătire pentru parcurgerea acestui drum, de la etapele de parcurs, modalităţile de semnalizare şi marcare, hărţi, locuri de cazare, unde se poate lua masa, locuri critice, echipament etc., până la comportamentul adecvat pe parcursul traseului şi alte recomandări.

El a subliniat că traseul „nu este unul de plimbare” şi încurajează parcurgerea ghidului înainte de a porni la drum. De asemenea, a spus Alin Uşeriu, tronsonul Bucovina este recomandabil a fi parcurs în această etapă pe jos, doar bicicliştii foarte experimentaţi în trasee montane putându-se aventura în a-l parcurge pe două roţi.

Via Transilvanica va avea în total 1.000 de kilometri şi va străbate zece din judeţele României: Mehedinţi, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Braşov, Harghita, Mureş, Bistriţa-Năsăud şi Suceava, pornind de la Putna şi oprindu-se la Drobeta Turnu Severin.

Este inspirat de potecile de pelerinaj din Spania şi cele de anduranţă din Statele Unite sau India, unde „astfel de drumuri au influenţat culturi, au format comunităţi şi au contribuit la dezvoltarea zonelor pe care le străbăteau”, după cum spun reprezentanţii asociaţiei Tăşuleasa Social.

La începutul lunii august, erau realizaţi, trasaţi, marcaţi, documentaţi, puşi în Ghidul Drumeţului un număr de 299 km.

Scopul proiectului este „să pună în valoare bogăţiile cultural-istorice şi naturale ale României, cu reflectare atât în comunităţile locale, cât şi cu ecou internaţional. Traseul este destinat tuturor iubitorilor de drumeţie, natură şi sport, care vor putea să îl străbată la pas, cu bicicleta ori călare.