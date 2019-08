Pericol public

Un tânăr în vârstă de 20 de ani, din comuna Vatra Moldoviței, a ajuns în arestul poliției județene, reținut 24 de ore, după ce a comis un noian de infracțiuni la regimul rutier. A condus în stare avansată de ebrietate şi fără permis, iar maşina la volanul căreia se afla era furată. Mai mult, tânărul s-a angajat într-o urmărire în trafic cu un echipaj de poliție, din fericire nebunia terminându-se fără victime, după ce şoferul de ocazie a intrat cu maşina în stâlpul unui gard.

Pe 15 august, în jurul orei 16.45, o patrulă de la Secția Rurală Vama, care acționa pe raza comunei Vatra Moldoviței, a efectuat semnal de oprire şoferului unui autoturism care circula în mod sinuos. Șoferul nu a oprit şi a gonit pe un drum comunal, unde cel de la volan a intrat cu maşina pe contrasens, unde vehiculul s-a oprit în stâlpul porții unui imobil. Polițiştii au găsit în maşină un tânăr de 20 de ani, localnic, care emana miros de alcool şi abia se ținea pe picioare. Etilotetsul a indicat concentrația de 1,30 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiştii au mai constatat că tânărul nu este posesor de permis de conducere pentru nici o categorie auto şi că maşina îi aparține unui localnic plecat din țară, fiind sustrasă din curtea proprietarului.

Tânărul a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de conducere sub influența băuturilor alcoolice, conducere fără permis şi furt în scop de folosință. Joi seară, pe numele său a fost emisă ordonanța în baza căreia a fost introdus în arest. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc.

Poliția județeană a mai anunțat că a emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore şi pe numele unui bărbat în vârstă de 40 de ani, din Drăguşeni, prins în trafic la volanul unei maşini tot cu o alcoolemie imensă - 1,36 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cazul acestuia, ordonanța pentru 24 de ore a fost emisă în cursul zilei de 14 august, iar a doua zi, pe 15 august, procurorul de caz a decis punerea inculpatului sub control judiciar, pentru următoarele 60 de zile.

În cazul ambilor reținuți se remarcă alcoolemiile foarte mari cu care s-au urcat la volan.