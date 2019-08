În perioada 16-18 august

În perioada 16-18 august 2019 are loc o nouă ediție a evenimentului Zilele Culturii Urbane la „Uzina de apă” Suceava.

Manifestarea, devenită deja o tradiție, se află la cea de-a VIII-a ediție, care marchează aniversarea a „100 + 7 ani de la darea în folosință a fostei Uzine de apă”, iar tema principală este „Patrimoniul de arhitectură, între tradiție și inovație”.

Programul manifestărilor cuprinde evenimente care se desfășoară pe parcursul a trei zile. Astfel, vineri, 16 august, de la 10.00 la 13.30 are loc deschiderea publică a Zilelor Culturii Urbane și vernisarea expoziției, între 13.30 – 19.00 are loc conferința cu tema „Patrimoniul de arhitectură, între tradiție și inovație”, iar apoi, până la ora 20.00, are loc un spectacol în spațiul neconvențional al Uzinei.

Sâmbătă, de la 10.00 la 18.00 continuă conferința cu tema de anul acesta, urmată de o deplasare documentară în Suceava.

Duminică, 18 august, are loc o deplasare documentară Suceava – Rădăuți, iar între orele 11.00 – 17.00 este Ziua Porţilor Deschise la „Uzina de Apă” Suceava, fiind permisă vizitarea obiectivului şi a expoziţiilor de către toţi cei interesaţi.

Zilele Culturii Urbane la „Uzina de apă” Suceava este un eveniment cultural organizat cu finanțare din fondul timbrului de arhitectură gestionat de OAR și UAR.

Uzina de apă Suceava – 107 ani

„Uzina de Apă” Suceava (Wasserwerk der Stadt Suczawa) a fost proiectată în anul 1908 şi construită în anul 1910 de firma „Thiem und Sohn”.

Dată în folosinţă la data de 12 august 1912, “Uzina de Apă” este în prezent monument istoric care face parte din patrimoniul naţional, graţie demersurilor arhitecţilor suceveni din cadrulOrdinul Arhitecţilor din România - Filiala Teritorială Nord-Est, care au iniţiat un proiect de reabilitare a clădirii, transformată acum în Centrul de Cultură Urbană, Arhitectură şi Peisaj.