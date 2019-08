Mesaj

Premierul României, Viorica Dăncilă, va participa, astăzi, la Sfânta Liturghie arhierească la praznicul Adormirii Maicii Domnului. Viorica Dăncilă a spus ieri, la Fălticeni, că va merge la Mănăstirea Putna cu gânduri bune și cu dorința de a aduce mai multă solidaritate și mai puțină ură între români. „Și cred că acest lucru ar trebui să ni-l dorim toți cei care vrem binele acestei țări. Cred că măcar atunci când vin sărbătorile am putea fi mai buni și am putea lăsa deoparte lucrurile care ne despart și să vedem lucrurile care ne unesc. Și lucrurile care ne unesc trebuie să le avem în vedere atunci când ieșim în spațiul public și spunem anumite lucruri, când jignim, când venim cu atacuri verbale foarte puternice și cred că nu așa suntem noi românii”, a precizat premierul României și liderul PSD. Viorica Dăncilă a spus că, în opinia sa, adevărații români sunt „cum sunt aici cei din Suceava”, oameni onești, harnici, cu frica lui Dumnezeu, oamenii care cred în potențialul acestei țări. „Și cred că dacă toți am merge și ne-am ruga și am fi mai buni și societatea ar fi mult mai unită, nu ar fi așa de divizată”, a mai spus Dăncilă.