Oportunitate

Vizita efectuată la Suceava de excelența Sa Jiang Yu, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România, a adus vești bune pentru studenții Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava (USV), de la programele de studii din domeniul turismului.

Astfel, în cadrul parteneriatelor încheiate, s-a stabilit ca în fiecare an un student de la programele de studiu legate de turism să beneficieze de o bursă pentru a studia în China, în acest domeniu.

Sunt vizați studenții de la Economia comerțului, turismului și serviciilor, Managementul firmelor de comerț, turism și servicii și Planning of New Tourism Products and Destination Management.

De altfel, de mai mulți ani, la universitatea suceveană, funcționează Clubul de Studii Asiatice România-China care promovează relaţiile în domeniile educaţional şi cultural între Universitatea „Ştefan cel Mare” şi universităţi din Republica Populară Chineză. De asemenea, Clubul de Studii Asiatice România-China organizează cursuri de limbă, cultură și civilizație chineză gratuite.

Excelența Sa Jiang Yu a fost prezentă la Suceava, în perioada 13-14 august, la invitația Casei Româno-Chineze Suceava.