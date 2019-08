Uitați de lume

Câțiva zeci de locuitori din satele de pe Valea Brodinei s-au adunat marți dimineață pe drumul județean DJ 176, pentru a protesta împotriva nepăsării autorităților locale și județene față de starea drumului pe care oamenii sunt nevoiți să meargă zilnic. Mai mult de 20 de kilometri din lungimea acestui drum, care leagă comunele Brodina și Izvoarele Sucevei, arată de o bună bucată de timp ca după bombardament, fiind plin de gropi, în care locuitorii zonei își distrug mașinile. Doar prezența polițiștilor și jandarmilor i-a putut opri pe oameni să blocheze circulația în zonă, din dorința de a-i face pe cei responsabili de starea drumului să-și amintească de comunitățile aproape izolate din cauza acestei căi de acces uitate de ani de zile.

Protest spontan al locuitorilor de pe întreaga Vale a Brodinei

Spiritele s-au încins în cursul dimineții de marți, când câteva zeci de locuitori ai zonei s-au adunat pe drumul cu pricina, în încercarea de a-l bloca și de a atrage atenția responsabililor despre starea jalnică a lui. Polițiști și o grupă de jandarmi veniți de la Rădăuți au purtat discuții cu localnicii, calmând atmosfera încinsă și de prezența primarului, contestat de localnici în ceea ce privește implicarea sa în rezolvarea problemei. Oamenii s-au plâns de problemele create zilnic de acest drum devenit aproape inaccesibil. Nicolae Marocico, unul dintre localnici, ne-a explicat:

”De la revoluție până la ora actuală, tot ce s-a trecut pe facturi cred că ar fi făcut un drum înalt până la turla bisericii. Noi suntem de vină că i-am lăsat, nu i-am blocat atunci când vin și scot din pârâu mocirlă și pun pe drum, iar la prima ploaie se duce totul. Ar trebui ca noi să ne mai impunem, ăsta e un început și vom ține mereu aproape. Nu vrem neapărat să blocăm în mod ilegal drumul, dar vrem să vină cineva de la Consiliul Județean, să stăm de vorbă, după 30 de ani de promisiuni să mai avem o promisiune pe Valea Brodinei.” Dumitru Creucă, un gospodar al locului, ne-a vorbit despre eforturile făcute de oamenii din zonă pentru acest deziderat: ”Am făcut atâtea demersuri, să mărturisească toți, dacă nu am făcut demersuri nu o dată că nici nu am cuvinte să exprim de câte ori și văd că nu ne ia nimeni în considerare. Îmi pare rău că a murit Ceaușescu, că în timpul lui era drum bun. Acum ce să facem, eu am 5 copii, ce să fac, să-i fugăresc pe toți de pe Valea Brodinei, unde să meargă? Să meargă în străinătate?

Din cauza accesului greoi în zonă locuitorii se confruntă cu probleme grave: Salvarea întreabă prima dată: <Unde trebuie ajuns, la Brodina de Sus? Aha, încercați să-l aduceți mai la vale>. Infrastructura este varză, cum aude cineva, spune <Nu merg acolo, că-i drumul rău>”, ne-a relatat un localnic, iar Petrea Creucă a continuat:”Eu în fiecare lună, mai mult de jumătate din salariu bag în mașină. Ce înseamnă asta, unde trăiesc, în junglă sau unde? Eu nu plătesc toate taxele și toate impozitele la primărie? Veniți și stați aici o lună și umblați în fiecare zi la serviciu și vedeți ce înseamnă.”

Mulți dintre săteni cred că s-a ajuns aici din cauza neimplicării autorităților

Sătenii de pe Valea Brodinei cred că nepăsarea celor care ar fi trebuit să se implice a adus drumul în această stare. Cei veniți la protest i-au reproșat primarului Codrin Rusu starea jalnică a drumului, care cel puțin în ultimii doi ani s-a degradat continuu, și au purtat discuții în contradictoriu cu acesta, care a venit de dimineață la protest și a spus: ”Noi avem promisiuni din partea Consiliului Județean că până aici, la km 14, o să se facă. Există niște priorități, există niște formalități care nu se fac peste noapte.”, oamenii reproșându-i la rândul lor: ”Dar când, avem deja 10 ani. Președintele ne-a promis de 15 ani.Dacă nu sunt în stare să facă, să-și dea demisia și să vină alții să facă, care-s capabili. Suntem izolați aici, vai de capul nostru.” La rândul său primarul Codrin Rusu ne-a explicat: ”Este un drum județean din care, în ultimii 28 de ani, s-au asfaltat 6 km. Au rămas de asfaltat 6 km pe comuna Brodina, cei mai mulți din cei nemulțumiți prezenți astăzi aici fiind din comuna Izvoarele Sucevei și din Brodina de Sus. De la km 15 în sus este drum forestier, iar cu cei de la Consiliul Județean am avut câteva discuții și se încearcă găsirea unor soluții de finanțare pentru asfaltarea celor 6 km rămași pietruiți, care trec prin comuna Brodina. De aici până la km 22 este drum forestier în prezent și aparține Direcției Silvice Suceava. Direcția Silvică îl întreține, pe timp de iarnă îi asigură deszăpezirea, asigură circulația. Direcția Silvică nu asfaltează drumuri. Pentru asfaltarea unui astfel de drum se promovează o hotărâre de guvern prin care se transferă drumul din domeniul public al Statului Român, unde se află în administrarea RNP, în administrarea Consiliului Județean Suceava, urmându-se apoi procedurile pentru refacerea drumului. ”

Șase sate lăsate fără o cale de acces din cauza unui drum

Sunt peste 22 de km de drum și oamenii nu cred că este imposibil de făcut drumul, peste munte, la Lupcina fiind betonat un drum care arăta la fel. Însă acest drum de pe Valea Brodinei are importanță, făcând legătura cu Câmpulung Moldovenesc și cu zona Ardealului. Acest drum este de fapt împărțit între Consiliul Județean Suceava, primii circa 12-14 km, și Direcția Silvică Suceava, următorul segment de drum până în comuna Izvoarele Sucevei. Cei care exploatează lemn în zonă, acuzați de unii localnici că sunt cei care afectează drumurile, se apără, spunând că ei plătesc pentru fiecare metru cub de lemn transportat, bani ce ar fi trebuit investiți în infrastructură. Petre Creucă ne-a declarat: ”Operatorii care exploatează lemn în zonă au taxă de peaj, o taxă pentru drum. Noi plătim că circulăm și transportăm lemn pe drumul ăsta în fiecare zi, deci dacă a plecat mașina, se plătește taxă pentru ea. Să nu se dea vina pe noi, că noi rupem drumul transportând lemn. Sunt acte doveditoare care arată că noi plătim, însă banii încasați de proprietarul drumului nu se întorc în repararea acestuia”. După așteptări, un reprezentant al Direcției de Drumuri și Poduri din cadrul Consiliului Județean Suceava a ajuns la fața locului, făcând noi promisiuni de reabilitare a drumului. Constantin Gafița le-a spus oamenilor prezenți: ”Promovarea investiției va fi anul ăsta prin programul de finanțare PNDL 3. În urma licitației care se va face și care nu știm cât durează..... e posibil cât de repede să se facă....” Locuitorii de pe Valea Brodinei sunt hotărâți să nu se oprească aici, protestele continuând până la rezolvarea problemei cu care se confruntă.