Servicii medicale

Două centre medicale din municipiul Suceava, Aramis şi Fiziomed, oferă vouchere pentru evaluarea pediatrică şi kinetoterapeutică a tuturor nou-născuţilor din municipiul Suceava. Managerul celor două centre, George Baranai, a declarat că evaluarea este efectuată gratuit, pe baza voucherelor pe care familiile le primesc atunci când depun dosarele pentru primirea indemnizaţiei de creştere a copilului, la Direcţia de Asistenţă Socială a Primăriei Suceava. „Lunar, dăm la Primăria Suceava 50-70 de vouchere pentru evaluarea nou-născuţilor. Evaluarea copilului presupune examinarea formei capului, a simetriei corpului, a umerilor, reacţia la stimuli, mişcările mâinilor, ale picioarelor, cum prinde, evaluarea coloanei etc. Valabilitatea unui voucher pentru examinare pediatrică este de 3 luni”, a arătat George Baranai.

Programul de evaluare pediatrică a copiilor a început anul trecut şi, potrivit managerului Baranai, răspunsul părinţilor la aceste oferte este favorabil, în majoritatea cazurilor.

El a mai spus că Centrul Medical Fiziomed are şi kinetoterapeuţi specializaţi în terapia Vojta, recomandată în tulburări de coordonare centrală la sugar (întârziere motorie, asimetrie etc.), tulburări de mişcare ca urmare a leziunilor cerebrale (pareze cerebrale), scolioza coloanei vertebrale, displazia şi luxaţia şoldului, în pareze periferice ale membrelor etc. „Prin terapia Vojta tulburările de mişcare pot fi tratate cu rezultate optime încă de la naştere. Numărul specialiştilor români acreditaţi de Societatea Internaţională Vojta este în creştere, dar rămâne totuşi redus la nivel naţional şi ne bucurăm că în echipa noastră avem. Demersul nostru este îndreptat către copiii care au nevoie de aceste evaluări şi către cei care au nevoie şi de terapie pentru a corecta anumite deficienţe”, a afirmat George Baranai.

Principala condiţie pentru obţinerea acestor facilităţi este ca beneficiarii să aibă domiciliul pe raza municipiului Suceava.