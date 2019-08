Oferte

Începând cu 15 august, La Strada reduce cu 70% preţul sandalelor, al pantofilor, al ghetelor, al cizmelor, al saboţilor, al poşetelor, al curelelor, al hainelor din piele etc. Magazinele La Strada sunt deja în perioada soldărilor. Sold out! Perioada în care este valabilă oferta La Strada este 1 august – 14 septembrie 2019. Perioada de soldare are patru etape de scădere a preţurilor (15 zile, 15 zile, 8 zile şi la final 7 zile), pe perioada în care este valabilă oferta: 1 august – 14 septembrie 2019.

Ofertele „La Strada” din cea de-a doua perioadă de scădere a preţurilor, începând cu 15 august, arată astfel: o poşetă din piele care avea preţul iniţial de 590 de lei a ajuns la 295 de lei (după prima reducere) şi va fi 177 de lei (după noua reducere). De asemenea, o pereche de pantofi din piele Gabor, care a fost iniţial aproape 400 de lei, poate fi achiziţionată la preţul de 200 de lei, după prima reducere, şi poate fi cumpărată, după 15 august, cu 120 de lei; o pereche de pantofi din piele Geox costa, înainte de reducere, 599,50 de lei, după prima reducere - 300 de lei, iar după noua reducere va fi 180 de lei. Un alt exemplu: pantofi Caprice la preţul de 249,50 de lei au fost reduşi la 125 de lei, iar după noua reducere pot fi cumpăraţi cu 75 de lei; haină de piele (un model): preţ iniţial 790 de lei, după prima reducere - 395 de lei, după noua reducere – 237 de lei; haină de piele (alt model) – preţ iniţial 690 de lei; 345 de lei după prima reducere şi 207 lei după noua reducere; curea din piele: preţ iniţial 119 lei, preţ după prima reducere 60 de lei şi preţ după noua reducere - 36 de lei. Pentru a putea vedea oferta completă, La Strada vă aşteptă în magazinele din Centrul Comercial Zimbru, str. Universităţii nr. 19, deschis de luni până vineri, între orele 9:00-20:00, sâmbăta, între 9:00-18:00, şi duminica, între orele 10:00-15:00, şi la cel situat vizavi de Prefectură, sau pe adresa web: https://www.lastradaleathers.ro/138-soldari.

Clienţii fideli sunt obişnuiţi ca în magazinele La Strada să găsească în fiecare sezon reduceri semnificative, dar şi produse din noile colecţii. Pantofi eleganţi, balerini, pantofi sport, realizaţi pe un calapod comod, simpli sau eleganţi, rafinaţi, încălţăminte comodă care dă siguranţă piciorului, încălţăminte pentru toate vârstele, pe toate le puteţi găsi în magazinele „La Strada”, la preţuri reduse semnificativ.

Soldarea se aplică numai la produsele selecţionate expuse separat de celelalte produse

Am aflat de la reprezentanţii magazinelor „La Strada” că soldarea se aplică numai la produsele selecţionate expuse separat de celelalte produse. Preţurile de vânzare la produsele aflate în soldare se pot modifica pe parcursul soldării în funcţie de raportul cerere/ofertă. Produsele aflate în soldare nu mai beneficiază de garanţie, posibilitatea de retur sau schimbare de produse. Clientul va semna pe bonul de casă emis de magazin că a luat cunoştinţă de acest aspect şi a acceptat situaţia.