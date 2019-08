Reacţie

Sindicatele din învăţământul preuniversitar reacţionează la rectificarea bugetară prin care Ministerul Educaţiei ar urma să primească mai puţini bani, considerând că această măsură arată, încă o dată, că politicienii nu doresc un sistem educaţional de calitate.

Într-un comunicat trimis de Federaţia ”Spiru Haret”, aceasta avertizează Guvernul României că, în condiţiile în care din septembrie vor apărea probleme cu plata drepturilor salariale sau a drepturilor obţinute prin procese, va recurge la toate mijloacele legale de protest.

„Nu înţeleg cum, în condiţiile în care Ministerul de Finanţe ne spune că veniturile cresc, acelaşi minister vine şi taie 3% din bugetul educaţiei. Dacă ne gândim că, în fiecare an, în ultimele luni, sunt probleme cu fondurile pentru salarii, este puţin probabil ca Ministerul Educaţiei Naţionale să fi cerut mai mulţi bani decât ar fi fost nevoie. În aceste condiţii, riscăm ca în septembrie să nu avem toate catedrele ocupate, din cauză că directorii unităţilor de învăţământ, pentru a se încadra în bugetul alocat, nu vor mai putea angaja cadre didactice cu contracte pe perioadă determinată. În plus, prin acelaşi proiect de act normativ, se blochează locurile neocupate din sistem, angajatorul putând să angajeze o persoană doar dacă are trei posturi neocupate, cu toate că foarte multe unităţi de învăţământ se confruntă cu deficit de personal. Un alt capitol de la care se reduc fonduri este cel privind plata dobânzilor legale. Ministerul Finanţelor vorbeşte de economii făcute, însă nu spune şi cum au fost făcute aceste economii”, se arată în comunicat.

Măsura afectează activitatea în mii de şcoli

Şi Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ – FSLI susţine căîngheţarea angajărilor în educaţie afectează activitatea în mii de şcoli din toată ţara şi cere Guvernului să nu blocheze angajările în sistemul de educaţie, măsură propusă la rectificarea bugetară din această lună.

Potrivit Federaţiei, se propune diminuarea bugetului Ministerului Educaţiei cu peste un miliard de lei, din care aproape 500 de milioane lei sunt de la cheltuielile de personal şi de la plata dobânzilor.

„Propunerea de rectificare bugetară a Ministerului Finanţelor include diminuarea cheltuielilor de personal cu 400 de milioane de lei, argumentând că Ministerul Educaţiei a făcut estimări greşite la cheltuielile de personal, şi cu 80 de milioane de lei a sumelor destinate pentru plata dobânzilor legale obţinute prin sentinţe judecătoreşti”, spune FSLI.

Guvernul României propune îngheţarea ocupării posturilor pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, prin formula de angajare de 1 post scos la concurs pentru 3 neocupate.

FSLI menţionează că în cele peste 6.500 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, deficitul de angajaţi este foarte mare pentru aceste categorii de angajaţi; în cea mai mare parte a acestor şcoli există un număr redus de posturi, cu mult sub ce ar fi necesar. Cele mai multe sunt posturi unice, iar angajările nu pot fi făcute pe formula propusă de Ministerul Finanţelor Publice. Este vorba despre posturile de secretare, contabili, laboranţi, bibliotecare, îngrijitoare etc. Avertizăm faptul că blocarea angajărilor în sistemul de educaţie va duce la blocarea activităţii în multe unităţi de învăţământ din România”, a transmis FSLI.