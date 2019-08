Cerere mare

Un prim act de finalitate a programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi Mangaliţa s-a derulat deja, după ce în cursul lunii trecute au fost livraţi primii doi porci către procesator. Programul lansat de Guvern la începutul anului trecut prevede acordarea unor ajutoare financiare, acele ajutoare de minimis, pentru cei interesaţi în creşterea porcilor din rasele amintite, peste 100 de cereri de înscriere în acest program înregistrându-se numai în cursul acestui an.

Cum funcţionează programul de susţinere a crescătorilor de porci din aceste rase

Hotărârea de Guvern nr. 9/2018 prevedea acordarea unor ajutoare financiare pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi Mangaliţa. Odată cu apariţia normelor privind desfăşurarea programului de finanţare, Direcţia Agricolă Suceava a identificat mai mulţi crescători de porci din aceste rase, potenţiali furnizori de purcei din rasa Mangaliţa, o rasă de porc care se pretează acestei zone a ţării. Beneficiarii primesc un număr par de purcei, având obligaţia ca jumătate din ei să fie valorificaţi printr-un procesator cu care se încheie contract la momentul în care beneficiarul primeşte purceii. Furnizorul primeşte prin intermediul programului 250 de lei pe capul de purcel livrat, care trebuie să aibă peste 10 kg. Beneficiarul urmează să valorifice porcul pe care l-a primit la o greutate de peste 130 de kg, la procesatorul cu care are contract la acel moment. Procesatorul se obligă la rândul său să plătească un preţ minim de 11 lei pe kg.

Primii doi porci au fost livraţi procesatorului în cursul lunii trecute

Acesta este al doilea an de derulare a programului, anul trecut au fost livraţi beneficiarilor 114 porci. În cursul acestui an au mai fost livraţi alţi 30 de porci către beneficiari, chiar dacă cererile au fost foarte mari, depăşind 100 de solicitări pentru purcei din rasa Mangaliţa. Programul a reprezentat un succes, chiar dacă în acest an a fost o oarecare reţinere ca urmare a prezenţei pestei porcine în ţară, care a ajuns şi în judeţele din vecinătate. Primii doi porci maturi, cu greutate de peste 130 de kg, au fost livraţi unui procesator din Câmpulung Moldovenesc în cursul lunii trecute, de către crescătorul Gheorghe Ignătescu din satul Costâna, care a achiziţionat patru purcei în cursul anului trecut, doi dintre ei fiind livraţi procesatorului după circa un an de zile.

Bazna şi Mangaliţa, două rase de porci pe cale de a fi pierdute

Cele două rase sunt foarte căutate astăzi pentru carnea lor foarte gustoasă, fragedă şi suculentă, cu un conţinut redus de colesterol. Crescătorii au renunţat în timp la menţinerea celor două rase, în primul rând din cauza creşterii greoaie în greutate a acestora, un porc având nevoie de mai mult de un an pentru a ajunge la o greutate de 130 de kg.

Haralampie Duţu, directorul Direcţiei Agricole Suceava, ne-a declarat: ”Ideea acestui program a fost aceea de a revitaliza aceste rase la nivelul ţării, cu atât mai mult cu cât producătorii agricoli din zona vegetală rămâneau de cele mai multe ori cu producţia nevalorificată. S-a considerat că poate fi o cale de valorificare superioară a ceea ce produce micul producător pe suprafaţa pe care o cultivă. Să nu rămână cu produsele depozitate acasă şi să aibă o sursă de valorificare în ideea că sunt ajutaţi pe de o parte furnizorii, respectiv cei care creşteau până la această dată porci din rasa Mangaliţa, au şi procesatorii o carne despre care spun specialiştii că are un conţinut de colesterol mai redus, deci am mânca mai sănătos şi bineînţeles este o carne gustoasă, care vine din gospodăria producătorului simplu. Creşterea este făcută la această rasă în sistem gospodăresc şi ştim foarte bine că, în general, tot ce se produce în gospodăria ţărănească este cu un gust deosebit. În acelaşi timp, la această rasă există o creştere mai lentă, sunt animale care vor să crească şi să trăiască liber, nefiind porci de coteţ, ci porci care umblă toată ziua la râmat, activi în spaţii libere şi cu umiditate. Dacă porcul este crescut în aceste condiţii, fără nutreţuri concentrate, este un porc care se mulţumeşte cu mai puţină hrană şi poate ajunge la această greutate de minim 130 de kg, pentru livrare, în timp mai îndelungat, sporul de creştere şi de depunere fiind mai redus.”

Pe piaţa din judeţ sunt la această oră peste 150 de persoane interesate să se înscrie în programul pentru creşterea acestei rase de porci, iar dacă iniţial programul se estima să funcţioneze până în 2020, din informaţiile deţinute acesta poate fi prelungit, în condiţiile în care interesul pentru crescătorii de porci din această rasă este unul foarte ridicat.