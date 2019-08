Pericol public

Un tânăr în vârstă de 22 de ani, care se afla sub control judiciar într-un dosar privind cinci furturi de maşini comise la Siret, a ajuns după gratii, arestat preventiv, după ce a condus o maşină fără a avea permis de conducere şi a fugit de poliţişti. Respectivul, Nicolae Remus Marcu, nu avea voie nici măcar să părăsească localitatea Muşeniţa, conform controlului judiciar, însă a fost reperat de poliţişti în trafic la Dorneşti.

Pe 7 august, Poliţia oraşului Siret a primit spre executare mandatul de arestare preventiv emis de Judecătoria Rădăuţi pe numele lui Remus Nicolae Marcu, acesta fiind ridicat de la domiciliul din Muşeniţa şi introdus în arestul poliţiei judeţene. Mandatul de arestare pentru 30 de zile de pe numele său este definitiv.

La finele lunii iulie, poliţiştii au reuşit identificarea şi prinderea a trei fraţi din comuna Muşeniţa, care în ultimele săptămâni furaseră mai multe autoturisme din zona oraşului Siret. Este vorba în special de maşini care nu mai fuseseră pornite de ceva vreme.

În cursul cercetărilor întreprinse, poliţiştii au reuşit să adune probe despre comiterea a cel puţin şase furturi de maşini

Cercetările au demarat în acest caz în urma unei plângeri depuse în cursul zilei de 22 iulie de către un bărbat de 68 de ani, din Siret, care a sesizat faptul că îi dispăruse maşina parcată pe o stradă din oraşul Siret. În urma căutărilor întreprinse în aceeaşi zi, au fost obţinute informaţii care au dus la identificarea unui autoturism VW Passat care se afla abandonat în zona denumită ”Pârâul Rusului” din comuna Frătăuţii Noi, în vecinătatea comunei Muşeniţa, pe un drum agricol.

Remus Nicolae Marcu a fost pus sub acuzare pentru comiterea a cinci furturi, fiind reţinut 24 de ore, după care a fost plasat sub control judiciar, având impuse mai multe interdicţii şi obligaţii. El a încălcat controlul judiciar prin simpla părăsire a localităţii Muşeniţa, alegându-se în plus cu un alt dosar penal pentru conducere fără permis.

De altfel, tânărul mai are la activ condamnări pentru conducere fără permis, executând şi o pedeapsă în penitenciar. El era eliberat de aproximativ un an de zile. Condamnarea care i-a adus pedeapsa cu executare a venit după ce tânărul a fugit de poliţişti la volanul unei maşini. După urmărirea periculoasă din trafic, tânărul a fugit pe jos în jur de 2 kilometri, fiind găsit într-o casă în construcţie.